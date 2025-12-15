https://1prime.ru/20251215/glavy-865542439.html
Главы МИД стран ЕС обсудят помощь Украине, новые санкции против России
2025-12-15T00:34+0300
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят на своем последнем в этом году заседании в понедельник в Брюсселе помощь Украине, новые санкции против России, а также Ближний Восток и Китай.
Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, министры собираются утвердить расширение санкционного списка в рамках режима за так называемые "дестабилизирующие действия России". Предполагается, что под ограничения попадут несколько десятков морских судов, а также физлица и организации.
Кроме того, главы МИД обсудят продолжение европейской поддержки Киева в новом году на фоне полного отсутствия финансовых ресурсов. Пустые карманы Брюсселя ранее вынудили Еврокомиссию выступить с безрассудным предложением использовать для финансирования Украины на 2026 и 2027 годы российские государственные активы, замороженные в основном в бельгийском депозитарии Euroclear. Власти Бельгии, сам депозитарий, Венгрия, а также Европейский центробанк выступили категорически против реализации такого плана, разумно объяснив, что Россия в любом случае вернет украденные таким образом деньги, а европейская экономика будет подорвана, как и репутация ЕС.
При обсуждении Ближнего Востока основное внимание планируется уделить гуманитарной ситуации в секторе Газа в условиях наступившей зимы и продолжающейся блокады Израиля. Кроме того, министры хотят поговорить и о ситуации в Сирии через год после смены власти.
В повестке также отношения с Китаем, с США и борьба с "гибридными угрозами" странам сообщества. Совещание начнется около десяти утра по местному времени (12.00 мск) и завершится традиционной пресс-конференцией главы евродипломатии Каи Каллас.
