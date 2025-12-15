https://1prime.ru/20251215/gosduma-865543004.html

В Госдуме рассказали о декабрьских мерах поддержки пенсионеров

В Госдуме рассказали о декабрьских мерах поддержки пенсионеров

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. С декабря пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет, начнут получать двойную фиксированную выплату, а некоторые пенсионеры получат сразу две страховые пенсии, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. "Наступил последний месяц текущего года. Во-первых, бессрочную надбавку получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. С декабря они начнут получать двойную фиксированную выплату — 17 815,4 рублей. Пенсию им повысят в беззаявительном порядке", - сказала Стенякина. Она отметила, что эта прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии. Кроме того, по словам депутата, в декабре 2025 года некоторые пенсионеры получат сразу две страховые пенсии. "Первая будет выплачена в начале месяца, а вторая — в конце. На дополнительную выплату могут рассчитывать те, кто получает пенсию в первые 11 дней месяца", - уточнила Стенякина. Она подчеркнула, что эта ситуация носит скорее технический характер и связана с особенностями календаря праздничных и выходных дней в 2026 году. "Причина заключается в совпадении дат выплат с новогодними каникулами. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января, когда банки и отделения Социального фонда не работают. Чтобы не передвигать дату выплат "январских" пенсий на более поздний срок, в правительстве решили выплатить эти суммы досрочно", - добавила парламентарий. Она рассказала, что двойная выплата — это разовая мера, связанная исключительно с графиком выходных, и не является дополнительной пенсией. "В январе 2026 года пенсионер не получит отдельной выплаты, поскольку она будет перечислена в конце декабря. Важно, что страховая пенсия за январь в конце декабря придет уже с индексацией на 7,6 процента", - подытожила Стенякина.

