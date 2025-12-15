https://1prime.ru/20251215/gosduma-865560193.html

Комитет ГД рекомендовал отклонить проект о налоге на сверхприбыль банков

Комитет ГД рекомендовал отклонить проект о налоге на сверхприбыль банков - 15.12.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД рекомендовал отклонить проект о налоге на сверхприбыль банков

Думский комитет по бюджету и налогам в понедельник рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект о введении с 1 января 2026 года налога разового... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T12:39+0300

2025-12-15T12:39+0300

2025-12-15T12:39+0300

финансы

банки

рф

эльвира набиуллина

счетная палата

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам в понедельник рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект о введении с 1 января 2026 года налога разового характера на сверхприбыль банков в размере 10%. Документ внесен депутатами из фракции "Справедливая Россия – За правду". Под сверхприбылью банка в нем понимается превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. А если средняя арифметическая величина прибыли за 2024 год и за 2023 год оказалась не более средней арифметической величины прибыли за 2022 год и за 2021 год, то налоговая база принимается равной нулю. Разработчики обращают внимание, что исходя из данных Банка России чистая прибыль банков составила в 2021 году 2,3 триллиона рублей, в 2022 году - 203 миллиарда, в 2023 году - 3,3 триллиона, в 2024 году - 3,8 триллиона. Исходя из этого, реализация законопроекта позволить получить дополнительные доходы в федеральный бюджет в размере не менее 200 миллиардов рублей, полагают они. Однако против принятия законопроекта выступили правительство и Счетная палата РФ. Кабмин полагает, что вопрос увеличения налоговой нагрузки на банки решен законом, который увеличил с 1 января 2025 года ставку по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%. А Счетная палата полагает, что сравнение финансовых результатов деятельности банков по итогам 2022 года с их финансовыми результатами в последующие периоды не может являться обоснованием для повышения налоговой нагрузки на них. Кроме того, для рассмотрения вопроса о дополнительном увеличении налоговой нагрузки на банки необходимо проведение оценки социально-экономических и иных последствий влияния, в том числе на банковский сектор, решений, предлагаемых законопроектом. Однако в материалах к нему такая оценка отсутствует, указывается в заключении Счетной палаты. Банк России также не поддерживает законопроект. В конце сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что такие налоги на "сверхприбыль" приведут к тому, что снизится потенциал, а возможно, и кредитование экономики, поскольку они изымают капитал у банков.

https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863898160.html

https://1prime.ru/20251111/zakonoproekt-864410671.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, эльвира набиуллина, счетная палата, банк россия, госдума