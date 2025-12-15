https://1prime.ru/20251215/gryzlov-865543551.html

Борис Вячеславович Грызлов. Биографическая справка

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Российский государственный и политический деятель, посол России в Белоруссии Борис Грызлов отмечает в понедельник 75-летие. Ниже приводится биографическая справка. Российский государственный и политический деятель, посол России в Белоруссии Борис Вячеславович Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича). Кандидат политических наук (2001). С 1973 года по 1977 год работал в научно-производственном объединении имени Коминтерна (ВНИИ радиостроения), участвовал в разработке космических систем связи. В 1977 году перешел в ленинградское производственное объединение "Электроприбор", где проработал до 1996 года, пройдя путь от ведущего конструктора до директора крупного подразделения. Занимался разработкой интегральных схем новейших приборов для нужд обороны и народного хозяйства. В 1996-1999 годах Грызлов возглавлял учебно-методический центр новых технологий обучения Балтийского государственного технического университета ("Военмех" имени Д.Ф. Устинова). В 1999 году был президентом межрегионального фонда делового сотрудничества "Развитие регионов". В октябре 1999 года Грызлов возглавил Санкт-Петербургское региональное отделение движения "Единство". В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной думы РФ третьего созыва по федеральному списку межрегионального движения "Единство". В январе 2000 года был избран председателем фракции "Единство", в мае того же года был избран председателем политсовета партии "Единство". С марта 2001 года по декабрь 2003 года – министр внутренних дел Российской Федерации. В годы его работы министром была проведена реформа МВД. Министр получил право назначать руководителей подразделений в регионах без согласования с главами субъектов; были ликвидированы РУБОПы, взамен созданы оперативно-разыскные бюро при ГУВД по федеральным округам. В центральном аппарате МВД была образована федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям взамен упраздненной Федеральной службы налоговой полиции. При МВД также была создана Федеральная миграционная служба. По инициативе Бориса Грызлова было создано Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД. В 2001-2002 годах Грызлов был председателем российско-германского дискуссионного форума "Петербургский Диалог", созданного по инициативе президента России и федерального канцлера Германии. В ноябре 2002 года Грызлов был избран председателем Высшего совета политической партии "Единая Россия". Переизбирался на это пост в мае 2012 года, январе 2017 года и в декабре 2021 года. С ноября 2004 года по май 2008 года был председателем политической партии "Единая Россия". В декабре 2003 года был избран депутатом Государственной думы РФ четвертого созыва, в декабре 2007 года – пятого созыва. В обоих созывах был председателем Госдумы. С апреля 2005 года по май 2007 года Борис Грызлов являлся председателем Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества, председателем парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Также был председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. 14 декабря 2011 года после избрания в парламент отказался от мандата депутата Госдумы шестого созыва. С 10 ноября 2012 года по 27 декабря 2016 года был председателем наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". 26 декабря 2015 года президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова полномочным представителем РФ в контактной группе по Украине. С 2016 года – председатель Совета директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". 14 января 2022 года указом президента России Борис Грызлов назначен послом в Белоруссии. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ (2022). Награжден орденами Почета (2000), "За заслуги перед Отечеством"I (2020), II (2005) и III степеней (2008), орденом Александра Невского (2010), медалью П.А. Столыпина II степени (2011) и др. Имеет благодарность президента РФ (2006). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2005).

