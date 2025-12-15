https://1prime.ru/20251215/indeksy-865580037.html
Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Европейские фондовые индексы закрылись ростом - 15.12.2025, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на фоне благоприятных факторов, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T22:49+0300
2025-12-15T22:49+0300
2025-12-15T22:49+0300
рынок
индексы
европа
dax
societe generale
банк англии
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на фоне благоприятных факторов, следует из данных торгов и комментария аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,06% - до 9 751,31 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 8 124,88 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 24 229,91 пункта. Аналитики положительно оценивают среду для роста европейских фондовых индексов, поскольку в ближайшее время ожидается увеличение прибыли компаний, а также смягчение денежно-кредитной политики мировых центробанков. "Рынки ожидают роста прибыли и смягчения денежно-кредитной политики, поэтому многие инвесторы считают, что это благоприятная рыночная среда для европейских индексов", - цитирует агентство Рейтер главу отдела европейской стратегии по акциям Societe Generale Роланда Калояна (Roland Kaloyan). На этой неделе пройдут заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), а также Банка Англии. Ожидается, что ЕЦБ сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15%, а британский регулятор ее понизит – до 3,75% с 4%.
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865419447.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_300:0:2101:1351_1920x0_80_0_0_2242e409f2cf8b2e7fae15e4aef00fec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, европа, dax, societe generale, банк англии
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, DAX, Societe Generale, Банк Англии
Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на фоне благоприятных факторов