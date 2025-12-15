https://1prime.ru/20251215/indeksy-865580037.html

Европейские фондовые индексы закрылись ростом

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на фоне благоприятных факторов, следует из данных торгов и комментария аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,06% - до 9 751,31 пункта, французский CAC 40 - на 0,7%, до 8 124,88 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 24 229,91 пункта. Аналитики положительно оценивают среду для роста европейских фондовых индексов, поскольку в ближайшее время ожидается увеличение прибыли компаний, а также смягчение денежно-кредитной политики мировых центробанков. "Рынки ожидают роста прибыли и смягчения денежно-кредитной политики, поэтому многие инвесторы считают, что это благоприятная рыночная среда для европейских индексов", - цитирует агентство Рейтер главу отдела европейской стратегии по акциям Societe Generale Роланда Калояна (Roland Kaloyan). На этой неделе пройдут заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), а также Банка Англии. Ожидается, что ЕЦБ сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15%, а британский регулятор ее понизит – до 3,75% с 4%.

