Правительство утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 года

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил бюджетный прогноз на период до 2042 года, в нем учтены задачи по достижению национальных целей развития, выполнение соцобязательств перед гражданами, а также реализация нацпроектов и госпрограмм, сообщает пресс-служба правительства. "Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период – до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период", - говорится в сообщении. Бюджетный прогноз на долгосрочный период содержит характеристики и прогноз показателей федерального бюджета и отражает динамику его основных параметров до 2042 года, включая параметры финансирования нацпроектов и госпрограмм за пределами планового периода, поясняется в сообщении. "При подготовке документа были учтены задачи по достижению утвержденных Президентом национальных целей развития, необходимость выполнения социальных обязательств перед гражданами, а также реализации национальных проектов и государственных программ", - отметили в кабмине. Бюджетный прогноз подготовлен на основе двух вариантов прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на долгосрочный период – базового и консервативного. "Базовый сценарий бюджетного прогноза предполагает поступательный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 года в среднем на 2,1% в год. Расходы федерального бюджета, как ожидается, к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019 года", - указали в правительстве. Параметры бюджетного прогноза учитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при долгосрочном планировании. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития России, отметили в кабмине.

