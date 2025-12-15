Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 года - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/kabmin-865551873.html
Правительство утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 года
Правительство утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 года - 15.12.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 года
Кабмин РФ утвердил бюджетный прогноз на период до 2042 года, в нем учтены задачи по достижению национальных целей развития, выполнение соцобязательств перед... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T10:10+0300
2025-12-15T10:10+0300
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864297621_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_0e723da298dd8d61a374182871a2d643.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил бюджетный прогноз на период до 2042 года, в нем учтены задачи по достижению национальных целей развития, выполнение соцобязательств перед гражданами, а также реализация нацпроектов и госпрограмм, сообщает пресс-служба правительства. "Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период – до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период", - говорится в сообщении. Бюджетный прогноз на долгосрочный период содержит характеристики и прогноз показателей федерального бюджета и отражает динамику его основных параметров до 2042 года, включая параметры финансирования нацпроектов и госпрограмм за пределами планового периода, поясняется в сообщении. "При подготовке документа были учтены задачи по достижению утвержденных Президентом национальных целей развития, необходимость выполнения социальных обязательств перед гражданами, а также реализации национальных проектов и государственных программ", - отметили в кабмине. Бюджетный прогноз подготовлен на основе двух вариантов прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на долгосрочный период – базового и консервативного. "Базовый сценарий бюджетного прогноза предполагает поступательный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 года в среднем на 2,1% в год. Расходы федерального бюджета, как ожидается, к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019 года", - указали в правительстве. Параметры бюджетного прогноза учитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при долгосрочном планировании. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития России, отметили в кабмине.
https://1prime.ru/20251126/zakon-864955543.html
https://1prime.ru/20251204/ekonomika-865207439.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864297621_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_5c22a870df37f5ea8cd5fbc5401c7cc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
10:10 15.12.2025
 
Правительство утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 года

Правительство утвердило бюджетный прогноз на долгосрочный период до 2042 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил бюджетный прогноз на период до 2042 года, в нем учтены задачи по достижению национальных целей развития, выполнение соцобязательств перед гражданами, а также реализация нацпроектов и госпрограмм, сообщает пресс-служба правительства.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период – до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период", - говорится в сообщении.
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году
26 ноября, 14:18
Бюджетный прогноз на долгосрочный период содержит характеристики и прогноз показателей федерального бюджета и отражает динамику его основных параметров до 2042 года, включая параметры финансирования нацпроектов и госпрограмм за пределами планового периода, поясняется в сообщении.
"При подготовке документа были учтены задачи по достижению утвержденных Президентом национальных целей развития, необходимость выполнения социальных обязательств перед гражданами, а также реализации национальных проектов и государственных программ", - отметили в кабмине.
Бюджетный прогноз подготовлен на основе двух вариантов прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на долгосрочный период – базового и консервативного.
"Базовый сценарий бюджетного прогноза предполагает поступательный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 года в среднем на 2,1% в год. Расходы федерального бюджета, как ожидается, к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019 года", - указали в правительстве.
Параметры бюджетного прогноза учитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при долгосрочном планировании. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития России, отметили в кабмине.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
В правительстве утвердили список мероприятий к плану изменений в экономике
4 декабря, 15:12
 
РОССИЯРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала