Каллас заявила, что дискуссия по использованию активов России идет сложно - 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T21:35+0300
2025-12-15T21:35+0300
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – ПРАЙМ. Дискуссия в ЕС по использованию активов РФ идет сложно, невозможно оценивать ее исход, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС. "Я очень, очень надеюсь, что мы добьемся результатов в четверг; я оптимист по натуре, но я также вижу, насколько это сложно. Поэтому я не хочу давать никаких оценок, говоря о том, что работа продолжается", - сказала она. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
21:35 15.12.2025
 
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – ПРАЙМ. Дискуссия в ЕС по использованию активов РФ идет сложно, невозможно оценивать ее исход, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС.
"Я очень, очень надеюсь, что мы добьемся результатов в четверг; я оптимист по натуре, но я также вижу, насколько это сложно. Поэтому я не хочу давать никаких оценок, говоря о том, что работа продолжается", - сказала она.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Решение по активам России вызвало истерику в Евросоюзе
13 декабря, 03:18
 
