https://1prime.ru/20251215/kamchatka-865550752.html

ФАС выявила сговор при поставке угля и дизельного топлива на Камчатке

ФАС выявила сговор при поставке угля и дизельного топлива на Камчатке - 15.12.2025, ПРАЙМ

ФАС выявила сговор при поставке угля и дизельного топлива на Камчатке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор при поставке каменного угля и дизельного топлива в Камчатском крае на сумму свыше 18 миллиардов... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T09:23+0300

2025-12-15T09:23+0300

2025-12-15T09:23+0300

россия

камчатский край

https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор при поставке каменного угля и дизельного топлива в Камчатском крае на сумму свыше 18 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС России признала АО "Корякэнерго", АО "Камчатэнергосервис", АО "Каминжиниринг", ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Эко-Сервис", ООО "Терминал-Запад", ООО "Энерготорг", а также Петропавловск-Камчатский морской торговый порт нарушившими Закон о защите конкуренции… Общая сумма заключенных договоров составила свыше 18 миллиардов 389 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Это могло повлиять на формирование тарифов на коммунальные услуги, добавляет ФАС. Служба установила, что реализация соглашения проходила по схеме "свой-чужой", что не позволяло добросовестным участникам выходить на рынок поставки каменного угля и дизельного топлива для ресурсоснабжающих организаций. Отмечается, что победителями закупок становились компании, подконтрольные нескольким группам лиц, в частности, группе лиц морского порта. "Одним из требований документации было наличие договора с портом или складом хранения на его территории. Заключение договоров проводилось исключительно с участниками антиконкурентного соглашения", - добавляется в сообщении. Участникам антиконкурентного соглашения грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП, заключает ФАС.

https://1prime.ru/20250418/fas-856814299.html

https://1prime.ru/20251210/fas--865394009.html

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, камчатский край