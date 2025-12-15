ФАС выявила сговор при поставке угля и дизельного топлива на Камчатке

https://1prime.ru/20251215/kamchatka-865550752.html
2025-12-15T09:23+0300
2025-12-15T09:23+0300
2025-12-15T09:23+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор при поставке каменного угля и дизельного топлива в Камчатском крае на сумму свыше 18 миллиардов рублей, сообщила
пресс-служба ведомства.
"ФАС России признала АО "Корякэнерго", АО "Камчатэнергосервис", АО "Каминжиниринг", ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Эко-Сервис", ООО "Терминал-Запад", ООО "Энерготорг", а также Петропавловск-Камчатский морской торговый порт нарушившими Закон о защите конкуренции… Общая сумма заключенных договоров составила свыше 18 миллиардов 389 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Это могло повлиять на формирование тарифов на коммунальные услуги, добавляет ФАС.
Служба установила, что реализация соглашения проходила по схеме "свой-чужой", что не позволяло добросовестным участникам выходить на рынок поставки каменного угля и дизельного топлива для ресурсоснабжающих организаций. Отмечается, что победителями закупок становились компании, подконтрольные нескольким группам лиц, в частности, группе лиц морского порта.
"Одним из требований документации было наличие договора с портом или складом хранения на его территории. Заключение договоров проводилось исключительно с участниками антиконкурентного соглашения", - добавляется в сообщении.
Участникам антиконкурентного соглашения грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП, заключает ФАС.
