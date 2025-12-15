DM: одессит, переживший Холокост, погиб в Сиднее, спасая супругу
© AP Photo / Mark BakerСотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Алекс Клейтман, родившийся в Одессе, погиб в результате теракта на пляже в Сиднее, когда защищал свою супругу, передает Daily Mail.
"Лариса Клейтман находилась со своим мужем, когда его застрелили при попытке защитить ее во время бойни на пляже Бонди. <…> Супруги Клейтман перебрались в Австралию из Одессы, у них двое детей и 11 внуков. Прожив в браке пять десятилетий, миссис Клейтман и ее муж Алекс приехали из Матравиля в Сидней, чтобы отпраздновать Хануку", — говорится в материале.
© AP Photo / Mark BakerНа месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Согласно сообщению на портале The Australian, Алекс Клейтман был выжившим в Холокосте.
В воскресенье несколько преступников открыли стрельбу по людям на пляже Бондай в Сиднее. По сведениям полиции Нового Южного Уэльса, в результате атаки 16 человек погибли и 40 получили ранения. Израильская медиа-компания Kan уточняет, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, когда собрались многие члены местного еврейского сообщества.