Китай ввел санкции против экс-главы штаба сил самообороны Японии

ПЕКИН, 15 дек - ПРАЙМ. Китай в понедельник ввел санкции против экс-главы Объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии Сигэру Ивасаки за поддержку сил, выступающих за независимость Тайваня, сообщает МИД КНР. Ранее газета "Асахи" писала, что Ивасаки в марте этого года занял должность советника по политическим вопросам в Исполнительном юане (главный исполнительный орган, правительство - ред.) Тайваня. "Бывший начальник Объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии Сигэру Ивасаки открыто вступил в сговор с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и дух четырех китайско-японских политических документов, грубо вмешавшись во внутренние дела Китая и нанеся серьезных ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что в соответствии с положениями Закона КНР о противодействии иностранным санкциям, Китай принял ряд контрмер против Ивасаки, которые вступили в силу 15 декабря. Меры, в частности, предусматривают заморозку всего движимого, недвижимого имущества и других активов Ивасаки на территории Китая, запрет для юридических и физических лиц на территории КНР вести с ним любое сотрудничество и заключать связанные с Ивасаки сделки, а также запрет на въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Сигэру Ивасаки занимал пост начальника Объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии с января 2012 по октябрь 2014 года. После отставки он был советником министра обороны по политическим вопросам. Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а являлся импровизацией Такаити на месте. В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в своем сообщении на странице в соцсети X написал: "ничего не остается как, не колеблясь ни мгновения, сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. Затем последовала серия взаимных протестов и вызовов послов. Через 10 дней после высказываний Такаити в середине ноября министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в Китае стали отменять выступления японских артистов и прокат японских фильмов. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Китай, и Тайвань в последние годы наращивают военную активность в регионе.

