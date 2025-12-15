https://1prime.ru/20251215/kitaj-865546306.html
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6%
ПЕКИН, 15 дек – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 11 месяцев 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в январе-ноябре вырос на 5,7% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 9,2%.
В ноябре 2025 года показатель вырос на 4,8% по сравнению с ноябрем 2024 года. Объем производства в добывающей промышленности в ноябре вырос на 6,3% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 4,6%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,3%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от 20 миллионов юаней (около 2,8 миллиона долларов).
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.
