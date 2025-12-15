https://1prime.ru/20251215/kitaj-865546876.html
В Китае розничные продажи выросли на четыре процента
В Китае розничные продажи выросли на четыре процента - 15.12.2025, ПРАЙМ
В Китае розничные продажи выросли на четыре процента
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-ноября 2025 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T06:42+0300
2025-12-15T06:42+0300
2025-12-15T06:54+0300
экономика
мировая экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865546876.jpg?1765770892
ПЕКИН, 15 дек – ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-ноября 2025 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 45,606 триллиона юаней (около 6,5 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны. Розничные продажи в городах Китая за отчетный период выросли на 3,9%, составив 39,454 триллиона юаней (5,6 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,4% и составили 6,15 триллиона юаней (872 миллиарда долларов). Отдельно в ноябре показатель вырос на 1,3% год к году, составив 4,389 триллиона юаней (около 622 миллиардов долларов). Розничные онлайн-продажи в Китае за 11 месяцев года выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 14,458 триллиона юаней (около 2,05 триллиона долларов). Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,9 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,2 триллиона долларов).
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ
В Китае розничные продажи выросли на четыре процента
Розничные продажи в Китае в январе-ноябре выросли до 6,5 триллиона долларов
ПЕКИН, 15 дек – ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-ноября 2025 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 45,606 триллиона юаней (около 6,5 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны.
Розничные продажи в городах Китая за отчетный период выросли на 3,9%, составив 39,454 триллиона юаней (5,6 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,4% и составили 6,15 триллиона юаней (872 миллиарда долларов).
Отдельно в ноябре показатель вырос на 1,3% год к году, составив 4,389 триллиона юаней (около 622 миллиардов долларов).
Розничные онлайн-продажи в Китае за 11 месяцев года выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 14,458 триллиона юаней (около 2,05 триллиона долларов).
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,9 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,2 триллиона долларов).