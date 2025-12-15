Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли в ноябре - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/koreya-865556980.html
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли в ноябре
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли в ноябре - 15.12.2025, ПРАЙМ
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли в ноябре
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в ноябре выросли в полтора раза в годовом выражении и в 1,6 раза за месяц, вернувшись при этом к сентябрьским... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T11:37+0300
2025-12-15T11:37+0300
мировая экономика
южная корея
сша
гонконг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6c86a0ad99f5eda27f5e806d8d0db36.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в ноябре выросли в полтора раза в годовом выражении и в 1,6 раза за месяц, вернувшись при этом к сентябрьским уровням, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Объем экспорта этих смартфонов достиг в ноябре 39 тысяч долларов. За месяц показатель вырос в 1,6 раза, вернувшись таким образом к значениям сентября, а в годовом выражении рост составил 1,5 раза. Суммарные объемы поставок по итогам января-ноября составили 624 тысячи долларов, что на 9% больше, чем за тай же период год назад. По итогам месяца главным покупателем южнокорейских смартфонов стали США, импортировавшие их на 133,2 миллиона долларов. Следом расположились Гонконг (70,1 миллиона), поднявшийся с пятого на второе место, а также Германия (37,5 миллиона), Канада (32,2 миллиона) и Австрия (28,2 миллиона). Общие объемы южнокорейского экспорта смартфонов в ноябре составили 406,5 миллиона долларов, увеличившись за месяц на 3%.
https://1prime.ru/20251128/koreja-865008796.html
южная корея
сша
гонконг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_5abc90b751ef34f9cdeab96bfad7e811.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, южная корея, сша, гонконг
Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, ГОНКОНГ
11:37 15.12.2025
 
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли в ноябре

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли в 1,5 раза в годовом выражении

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в ноябре выросли в полтора раза в годовом выражении и в 1,6 раза за месяц, вернувшись при этом к сентябрьским уровням, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Объем экспорта этих смартфонов достиг в ноябре 39 тысяч долларов. За месяц показатель вырос в 1,6 раза, вернувшись таким образом к значениям сентября, а в годовом выражении рост составил 1,5 раза.
Суммарные объемы поставок по итогам января-ноября составили 624 тысячи долларов, что на 9% больше, чем за тай же период год назад.
По итогам месяца главным покупателем южнокорейских смартфонов стали США, импортировавшие их на 133,2 миллиона долларов. Следом расположились Гонконг (70,1 миллиона), поднявшийся с пятого на второе место, а также Германия (37,5 миллиона), Канада (32,2 миллиона) и Австрия (28,2 миллиона).
Общие объемы южнокорейского экспорта смартфонов в ноябре составили 406,5 миллиона долларов, увеличившись за месяц на 3%.
Южная Корея закупила у России алюминия на рекордную сумму
28 ноября, 02:15
 
Мировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСШАГОНКОНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала