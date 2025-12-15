https://1prime.ru/20251215/koreya-865556980.html

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли в ноябре

мировая экономика

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в ноябре выросли в полтора раза в годовом выражении и в 1,6 раза за месяц, вернувшись при этом к сентябрьским уровням, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Объем экспорта этих смартфонов достиг в ноябре 39 тысяч долларов. За месяц показатель вырос в 1,6 раза, вернувшись таким образом к значениям сентября, а в годовом выражении рост составил 1,5 раза. Суммарные объемы поставок по итогам января-ноября составили 624 тысячи долларов, что на 9% больше, чем за тай же период год назад. По итогам месяца главным покупателем южнокорейских смартфонов стали США, импортировавшие их на 133,2 миллиона долларов. Следом расположились Гонконг (70,1 миллиона), поднявшийся с пятого на второе место, а также Германия (37,5 миллиона), Канада (32,2 миллиона) и Австрия (28,2 миллиона). Общие объемы южнокорейского экспорта смартфонов в ноябре составили 406,5 миллиона долларов, увеличившись за месяц на 3%.

