Ученых шокировала загадочная особенность 3I/ATLAS

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. На последнем снимке межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанном при его приближении к Земле, по-прежнему наблюдается необычный антихвост, пишет в блоге ученый Гарвардского университета Ави Леб."Карта яркости изображения, построенная на основе вращательного градиента, показывает выраженный антихвост — явление, нехарактерное для комет, направленное к Солнцу", — говорится в публикации.Леб утверждает, что антихвост нельзя объяснить оптической иллюзией. Он был заметен на снимках телескопа "Хаббл" в июле и ноябре 2025 года, а также на тысячах других изображений, что, по мнению астронома, указывает на реальную физическую особенность объекта.По словам ученого, антихвост представляет собой струю вещества, светящуюся в сторону Солнца — необычно для комет. Природа явления пока неизвестна, поскольку обычно солнечный свет и ветер уносят пыль и газ в противоположную сторону. Леб отметил, что на пресс-конференции NASA этот эффект не обсуждался.Астроном предложил три возможных объяснения: два связывают антихвост с мельчайшими частицами льда, которые испаряются быстрее, чем формируется обычный хвост, а третья версия предполагает "рой объектов", отстающих из-за негравитационного ускорения 3I/ATLAS.Межзвездный объект был замечен 1 июля 2025 года. Ученые установили, что это комета из другой звездной системы с комой диаметром около 24 километров. Модель показала возраст объекта более 7,5 миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца, возможно, это самая старая наблюдавшаяся комета.Ранее Леб сообщал, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", изменяя цвет, а также излучает собственный свет, похожий на фары автомобиля. Источник свечения не установлен, и ученый предположил возможность искусственного происхождения объекта с мощным источником энергии.

