Ученых шокировала загадочная особенность 3I/ATLAS - 15.12.2025
Ученых шокировала загадочная особенность 3I/ATLAS
Ученых шокировала загадочная особенность 3I/ATLAS - 15.12.2025, ПРАЙМ
Ученых шокировала загадочная особенность 3I/ATLAS
На последнем снимке межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанном при его приближении к Земле, по-прежнему наблюдается необычный антихвост, пишет в блоге ученый... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T23:13+0300
2025-12-15T23:13+0300
в мире
гарвардский университет
технологии
общество
наса
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. На последнем снимке межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанном при его приближении к Земле, по-прежнему наблюдается необычный антихвост, пишет в блоге ученый Гарвардского университета Ави Леб."Карта яркости изображения, построенная на основе вращательного градиента, показывает выраженный антихвост — явление, нехарактерное для комет, направленное к Солнцу", — говорится в публикации.Леб утверждает, что антихвост нельзя объяснить оптической иллюзией. Он был заметен на снимках телескопа "Хаббл" в июле и ноябре 2025 года, а также на тысячах других изображений, что, по мнению астронома, указывает на реальную физическую особенность объекта.По словам ученого, антихвост представляет собой струю вещества, светящуюся в сторону Солнца — необычно для комет. Природа явления пока неизвестна, поскольку обычно солнечный свет и ветер уносят пыль и газ в противоположную сторону. Леб отметил, что на пресс-конференции NASA этот эффект не обсуждался.Астроном предложил три возможных объяснения: два связывают антихвост с мельчайшими частицами льда, которые испаряются быстрее, чем формируется обычный хвост, а третья версия предполагает "рой объектов", отстающих из-за негравитационного ускорения 3I/ATLAS.Межзвездный объект был замечен 1 июля 2025 года. Ученые установили, что это комета из другой звездной системы с комой диаметром около 24 километров. Модель показала возраст объекта более 7,5 миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца, возможно, это самая старая наблюдавшаяся комета.Ранее Леб сообщал, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", изменяя цвет, а также излучает собственный свет, похожий на фары автомобиля. Источник свечения не установлен, и ученый предположил возможность искусственного происхождения объекта с мощным источником энергии.
в мире, гарвардский университет, технологии, общество , наса
В мире, Гарвардский университет, Технологии, Общество , НАСА
23:13 15.12.2025
 
Ученых шокировала загадочная особенность 3I/ATLAS

Астроном Леб: у межзвездного объекта продолжает проявляться антихвост

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвезды
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Звезды. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. На последнем снимке межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанном при его приближении к Земле, по-прежнему наблюдается необычный антихвост, пишет в блоге ученый Гарвардского университета Ави Леб.
"Карта яркости изображения, построенная на основе вращательного градиента, показывает выраженный антихвост — явление, нехарактерное для комет, направленное к Солнцу", — говорится в публикации.
Леб утверждает, что антихвост нельзя объяснить оптической иллюзией. Он был заметен на снимках телескопа "Хаббл" в июле и ноябре 2025 года, а также на тысячах других изображений, что, по мнению астронома, указывает на реальную физическую особенность объекта.
По словам ученого, антихвост представляет собой струю вещества, светящуюся в сторону Солнца — необычно для комет. Природа явления пока неизвестна, поскольку обычно солнечный свет и ветер уносят пыль и газ в противоположную сторону. Леб отметил, что на пресс-конференции NASA этот эффект не обсуждался.
Астроном предложил три возможных объяснения: два связывают антихвост с мельчайшими частицами льда, которые испаряются быстрее, чем формируется обычный хвост, а третья версия предполагает "рой объектов", отстающих из-за негравитационного ускорения 3I/ATLAS.
Межзвездный объект был замечен 1 июля 2025 года. Ученые установили, что это комета из другой звездной системы с комой диаметром около 24 километров. Модель показала возраст объекта более 7,5 миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца, возможно, это самая старая наблюдавшаяся комета.
Ранее Леб сообщал, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", изменяя цвет, а также излучает собственный свет, похожий на фары автомобиля. Источник свечения не установлен, и ученый предположил возможность искусственного происхождения объекта с мощным источником энергии.
В миреГарвардский университетТехнологииОбществоНАСА
 
 
Заголовок открываемого материала