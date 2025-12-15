Центробанк определил официальный курс юаня на вторник

https://1prime.ru/20251215/kurs-865576920.html
2025-12-15T19:32+0300
2025-12-15T19:32+0300
2025-12-15T19:33+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, уменьшился на 5,75 копейки - до 11,2151 рубля, доллара - на 28,01 копейки, до 79,4495 рубля, евро - на 33,52 копейки, до 93,2274 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
