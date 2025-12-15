Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи Lada Iskra за неделю показали лучший результат с начала продаж - 15.12.2025
Продажи Lada Iskra за неделю показали лучший результат с начала продаж
Продажи Lada Iskra за неделю показали лучший результат с начала продаж - 15.12.2025, ПРАЙМ
Продажи Lada Iskra за неделю показали лучший результат с начала продаж
Продажи новых автомобилей Lada Iskra за неделю с 8 по 14 декабря показали лучший результат с момента начала их реализации, всего было продано 668 единиц,... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T18:41+0300
2025-12-15T18:41+0300
бизнес
россия
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856856642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f0e783f183fff0b9259a0488bcba68a.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada Iskra за неделю с 8 по 14 декабря показали лучший результат с момента начала их реализации, всего было продано 668 единиц, сообщил директор "Автостата" Сергей Целиков. "За минувшую неделю реализовано 668 автомобилей Lada Iskra. Это лучший результат с начала продаж", - написал он в своем Telegram-канале. Целиков отметил, что по итогам 50-й недели 2025 года эта модель стала одной из немногих в топ-25, которая показала положительную динамику продаж (+10%), тогда как в целом рынок новых легковушек сократился на 24%. Такой результат позволил модели подняться на 11-ю строчку в рейтинге, а к концу года при сохранении текущих темпов она может оказаться в первой десятке, считает аналитик. Продажи Lada Iskra стартовали в России в конце июля. Согласно данным "Автостата", на конец ноября в стране было суммарно реализовано 2 145 таких машин.
бизнес, россия, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, Lada Vision 4x4
18:41 15.12.2025
 
Продажи Lada Iskra за неделю показали лучший результат с начала продаж

"Автостат": продажи Lada Iskra за неделю показали лучший результат с начала продаж

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada Iskra за неделю с 8 по 14 декабря показали лучший результат с момента начала их реализации, всего было продано 668 единиц, сообщил директор "Автостата" Сергей Целиков.
"За минувшую неделю реализовано 668 автомобилей Lada Iskra. Это лучший результат с начала продаж", - написал он в своем Telegram-канале.
Целиков отметил, что по итогам 50-й недели 2025 года эта модель стала одной из немногих в топ-25, которая показала положительную динамику продаж (+10%), тогда как в целом рынок новых легковушек сократился на 24%.
Такой результат позволил модели подняться на 11-ю строчку в рейтинге, а к концу года при сохранении текущих темпов она может оказаться в первой десятке, считает аналитик.
Продажи Lada Iskra стартовали в России в конце июля. Согласно данным "Автостата", на конец ноября в стране было суммарно реализовано 2 145 таких машин.
По цене "Лады". В России появился недорогой и надежный кроссовер Volkswagen
3 мая, 17:48
 
