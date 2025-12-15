Продажи Lada Iskra за неделю показали лучший результат с начала продаж

https://1prime.ru/20251215/lada-865575587.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada Iskra за неделю с 8 по 14 декабря показали лучший результат с момента начала их реализации, всего было продано 668 единиц, сообщил директор "Автостата" Сергей Целиков. "За минувшую неделю реализовано 668 автомобилей Lada Iskra. Это лучший результат с начала продаж", - написал он в своем Telegram-канале. Целиков отметил, что по итогам 50-й недели 2025 года эта модель стала одной из немногих в топ-25, которая показала положительную динамику продаж (+10%), тогда как в целом рынок новых легковушек сократился на 24%. Такой результат позволил модели подняться на 11-ю строчку в рейтинге, а к концу года при сохранении текущих темпов она может оказаться в первой десятке, считает аналитик. Продажи Lada Iskra стартовали в России в конце июля. Согласно данным "Автостата", на конец ноября в стране было суммарно реализовано 2 145 таких машин.

