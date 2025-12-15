Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров встретился с членами Американской торговой палаты
Лавров встретился с членами Американской торговой палаты - 15.12.2025, ПРАЙМ
Лавров встретился с членами Американской торговой палаты
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с членами Американской торговой палаты в России, изложил им оценки перспектив развития отношений Москвы и Вашингтона,... | 15.12.2025, ПРАЙМ
россия
москва
вашингтон
сша
сергей лавров
дональд трамп
мид рф
американская торговая палата
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров встретился с членами Американской торговой палаты в России, изложил им оценки перспектив развития отношений Москвы и Вашингтона, сообщил в понедельник МИД РФ. "Лавров встретился с руководством и членами Американской торговой палаты в России. В ходе мероприятия министр изложил оценки текущих тенденций развития международной обстановки, а также перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией президента США Дональда Трампа настроя на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины", - сказано в заявлении на сайте министерства.
москва
вашингтон
сша
россия, москва, вашингтон, сша, сергей лавров, дональд трамп, мид рф, американская торговая палата
РОССИЯ, МОСКВА, ВАШИНГТОН, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, МИД РФ, Американская торговая палата
18:06 15.12.2025
 
Лавров встретился с членами Американской торговой палаты

Лавров обсудил с членами торговой палаты перспективы развития отношений России и США

Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров встретился с членами Американской торговой палаты в России, изложил им оценки перспектив развития отношений Москвы и Вашингтона, сообщил в понедельник МИД РФ.
"Лавров встретился с руководством и членами Американской торговой палаты в России. В ходе мероприятия министр изложил оценки текущих тенденций развития международной обстановки, а также перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией президента США Дональда Трампа настроя на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины", - сказано в заявлении на сайте министерства.
РОССИЯ МОСКВА ВАШИНГТОН США Сергей Лавров Дональд Трамп МИД РФ Американская торговая палата
 
 
Заголовок открываемого материала