Лавров встретился с членами Американской торговой палаты

15.12.2025

МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров встретился с членами Американской торговой палаты в России, изложил им оценки перспектив развития отношений Москвы и Вашингтона, сообщил в понедельник МИД РФ. "Лавров встретился с руководством и членами Американской торговой палаты в России. В ходе мероприятия министр изложил оценки текущих тенденций развития международной обстановки, а также перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией президента США Дональда Трампа настроя на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины", - сказано в заявлении на сайте министерства.

