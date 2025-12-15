https://1prime.ru/20251215/lavrov-865573990.html
Лавров встретился с членами Американской торговой палаты
2025-12-15T18:06+0300
2025-12-15T18:06+0300
2025-12-15T18:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров встретился с членами Американской торговой палаты в России, изложил им оценки перспектив развития отношений Москвы и Вашингтона, сообщил в понедельник МИД РФ. "Лавров встретился с руководством и членами Американской торговой палаты в России. В ходе мероприятия министр изложил оценки текущих тенденций развития международной обстановки, а также перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией президента США Дональда Трампа настроя на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины", - сказано в заявлении на сайте министерства.
