Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана - 15.12.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Потенциал торговли России и Ирана неизмеримо больше того, который присутствует на данный момент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас действительно возможности неизмеримо больше, чем нынешний уровень товарооборота", - заявил он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана", отвечая на вопрос об экономическом потенциале договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. Глава российского МИД также отметил, что для расширения экономических связей между странами необходимо стимулировать экономических операторов обоих государств и создавать для них хорошие условия. По мнению Лаврова, для успешного сотрудничества государственных структур важно своевременно выполнять свои обязательства. Он напомнил про строительство в Иране железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг". "С нетерпением ждем, когда закончится работа иранских властей по выкупу земельных участков, что позволит активно начать и завершить строительство этого примерно 160-километрового участка железной дороги", - сказал он. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
23:50 15.12.2025
 
Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана

Лавров: потенциал торговли России и Ирана неизмеримо больше того, который имеется

© РИА Новости . Станислав Красильников
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде. 12 декабря 2025 - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран
12 декабря, 12:32
12 декабря, 12:32
 
