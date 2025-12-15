https://1prime.ru/20251215/leonid-865545335.html
Леонида Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неуплату штрафа
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Актера Леонида Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неоплату в срок другого штрафа, сообщается в судебных материалах, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказано в материалах.
Ярмольника привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). По ней грозит наложение административного штрафа в двухкратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.
