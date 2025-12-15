Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Валдае" прокомментировали введение санкций против руководства клуба
В "Валдае" прокомментировали введение санкций против руководства клуба
В "Валдае" прокомментировали введение санкций против руководства клуба - 15.12.2025, ПРАЙМ
В "Валдае" прокомментировали введение санкций против руководства клуба
Введение санкций против руководства дискуссионного клуба "Валдай" никак не отразится на его работе, при этом сотрудничество организации с европейскими коллегами | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T15:13+0300
2025-12-15T15:13+0300
россия
валдай
ес
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Введение санкций против руководства дискуссионного клуба "Валдай" никак не отразится на его работе, при этом сотрудничество организации с европейскими коллегами продолжится, заявил РИА Новости директор по научной работе "Валдая" Федор Лукьянов. "Внесение руководства клуба "Валдая" и некоторых наших коллег в санкционные списки ЕС никак не отразится на нашей работе. Мы в Европейский союз не ездим, мероприятий там давно не проводим", - отметил Лукьянов. По его словам, сотрудничество с европейскими "коллегами и друзьями", вероятно, продолжится, поскольку "до сих пор их не пугала кампания против Валдайского клуба". "Так что те, кто с нами остаётся, думаю, и останется. Кто хотел, тот перестал поддерживать связи раньше", - подчеркнул он.
россия, валдай, ес
РОССИЯ, Валдай, ЕС
15:13 15.12.2025
 
В "Валдае" прокомментировали введение санкций против руководства клуба

Лукьянов: санкции против участников Валдайского клуба не отразятся на работе организации

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкДиректор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Введение санкций против руководства дискуссионного клуба "Валдай" никак не отразится на его работе, при этом сотрудничество организации с европейскими коллегами продолжится, заявил РИА Новости директор по научной работе "Валдая" Федор Лукьянов.
"Внесение руководства клуба "Валдая" и некоторых наших коллег в санкционные списки ЕС никак не отразится на нашей работе. Мы в Европейский союз не ездим, мероприятий там давно не проводим", - отметил Лукьянов.
По его словам, сотрудничество с европейскими "коллегами и друзьями", вероятно, продолжится, поскольку "до сих пор их не пугала кампания против Валдайского клуба".
"Так что те, кто с нами остаётся, думаю, и останется. Кто хотел, тот перестал поддерживать связи раньше", - подчеркнул он.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
ЕС внес в санкционный список 17 физических и шесть юридических лиц
14:26
 
РОССИЯ Валдай ЕС
 
 
