В "Валдае" прокомментировали введение санкций против руководства клуба

15.12.2025

В "Валдае" прокомментировали введение санкций против руководства клуба

Введение санкций против руководства дискуссионного клуба "Валдай" никак не отразится на его работе, при этом сотрудничество организации с европейскими коллегами

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Введение санкций против руководства дискуссионного клуба "Валдай" никак не отразится на его работе, при этом сотрудничество организации с европейскими коллегами продолжится, заявил РИА Новости директор по научной работе "Валдая" Федор Лукьянов. "Внесение руководства клуба "Валдая" и некоторых наших коллег в санкционные списки ЕС никак не отразится на нашей работе. Мы в Европейский союз не ездим, мероприятий там давно не проводим", - отметил Лукьянов. По его словам, сотрудничество с европейскими "коллегами и друзьями", вероятно, продолжится, поскольку "до сих пор их не пугала кампания против Валдайского клуба". "Так что те, кто с нами остаётся, думаю, и останется. Кто хотел, тот перестал поддерживать связи раньше", - подчеркнул он.

