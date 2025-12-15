Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России могут расширить обязательную маркировку на презервативы - 15.12.2025
В России могут расширить обязательную маркировку на презервативы
В России могут расширить обязательную маркировку на презервативы - 15.12.2025, ПРАЙМ
В России могут расширить обязательную маркировку на презервативы
Минпромторг РФ предложил с 1 июня следующего года расширить обязательную маркировку на ряд медицинских изделий, в том числе на презервативы, имплантаты для... | 15.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил с 1 июня следующего года расширить обязательную маркировку на ряд медицинских изделий, в том числе на презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, говорится в сообщении министерства. "Расширение маркировки планируется на такие категории медицинских товаров, как шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, медицинские маски", — говорится в сообщении. В проекте постановления отмечается, что расширение обязательной маркировки рассматривается с 1 июня следующего года. В Минпромторге РФ напомнили, что поэтапная маркировка медицинских изделий апробируется в рамках эксперимента, который проходит в России с 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2026 года в соответствии с постановлением правительства РФ. Собственник торговых марок Uvibe, Einhorn Александр Фенин заявил журналистам, что введение системы маркировки поможет устранить недобросовестных поставщиков и фальсифицированную продукцию. "Мы поддерживаем введение обязательной маркировки, поскольку считаем ее залогом защиты здоровья населения и повышения прозрачности рынка", - добавил Фенин. Врач-акушер-гинеколог, хирург АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева добавила, что поддельные или низкокачественные презервативы часто не соответствуют стандартам безопасности – не выполняют барьерную функцию. Помимо того, что они могут рваться, проскальзывать, такие презервативы могут содержать токсичные материалы. "Это резко повышает риск незащищенного полового контакта, что ведет к нежелательной беременности и, что особенно опасно для репродуктивного здоровья женщины, — к инфицированию ИППП (хламидиоз, гонорея, ВПЧ, ВИЧ и другие). Некоторые из этих инфекций, протекая бессимптомно, могут вызывать хронические воспалительные процессы в малом тазу, образование спаек, трубное бесплодие или внематочную беременность. Поэтому крайне важно использовать только сертифицированные средства контрацепции с маркировкой соответствия", — пояснила Ханмирзоева. Она подчеркнула, что уверенность в качестве контрацепции снижает тревожность, повышает уровень планирования беременности и мотивирует женщин регулярно заботиться о своем сексуальном и репродуктивном здоровье, включая профилактические осмотры и своевременное обращение к специалистам.
23:05 15.12.2025
 
В России могут расширить обязательную маркировку на презервативы

Минпромторг РФ предложил с 1 июня распространить обязательную маркировку на презервативы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил с 1 июня следующего года расширить обязательную маркировку на ряд медицинских изделий, в том числе на презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, говорится в сообщении министерства.
"Расширение маркировки планируется на такие категории медицинских товаров, как шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, медицинские маски", — говорится в сообщении.
В проекте постановления отмечается, что расширение обязательной маркировки рассматривается с 1 июня следующего года.
В Минпромторге РФ напомнили, что поэтапная маркировка медицинских изделий апробируется в рамках эксперимента, который проходит в России с 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2026 года в соответствии с постановлением правительства РФ.
Собственник торговых марок Uvibe, Einhorn Александр Фенин заявил журналистам, что введение системы маркировки поможет устранить недобросовестных поставщиков и фальсифицированную продукцию. "Мы поддерживаем введение обязательной маркировки, поскольку считаем ее залогом защиты здоровья населения и повышения прозрачности рынка", - добавил Фенин.
Врач-акушер-гинеколог, хирург АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева добавила, что поддельные или низкокачественные презервативы часто не соответствуют стандартам безопасности – не выполняют барьерную функцию. Помимо того, что они могут рваться, проскальзывать, такие презервативы могут содержать токсичные материалы.
"Это резко повышает риск незащищенного полового контакта, что ведет к нежелательной беременности и, что особенно опасно для репродуктивного здоровья женщины, — к инфицированию ИППП (хламидиоз, гонорея, ВПЧ, ВИЧ и другие). Некоторые из этих инфекций, протекая бессимптомно, могут вызывать хронические воспалительные процессы в малом тазу, образование спаек, трубное бесплодие или внематочную беременность. Поэтому крайне важно использовать только сертифицированные средства контрацепции с маркировкой соответствия", — пояснила Ханмирзоева.
Она подчеркнула, что уверенность в качестве контрацепции снижает тревожность, повышает уровень планирования беременности и мотивирует женщин регулярно заботиться о своем сексуальном и репродуктивном здоровье, включая профилактические осмотры и своевременное обращение к специалистам.
Заголовок открываемого материала