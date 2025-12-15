Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В MAX появился режим "Семейная защита" - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/max-865574156.html
В MAX появился режим "Семейная защита"
В MAX появился режим "Семейная защита" - 15.12.2025, ПРАЙМ
В MAX появился режим "Семейная защита"
Национальная платформа Max добавила режим "Семейная защита" - он позволяет устанавливать настройки приватности для детей, старших родственников и своих близких, | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T18:00+0300
2025-12-15T18:00+0300
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Национальная платформа Max добавила режим "Семейная защита" - он позволяет устанавливать настройки приватности для детей, старших родственников и своих близких, сообщили в пресс-службе платформы. "Пользователи национального мессенджера смогут обезопасить близких с помощью "Семейной защиты". "Семейная защита" - это набор настроек в профиле Max, который поможет оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента. Для запуска режима необходимо обновить приложение", - сказано в релизе. Владелец защиты может управлять настройками приватности участников - регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть. Добавить в "Семейную защиту" можно только тех, кто есть в контактах. Чтобы установить этот режим и подключить к нему близких, нужно зайти в раздел "Приватность" в профиле, выбрать раздел "Семейная защита" и нажать кнопку "Создать защиту" - после этого на экране появится код, который нужно отправить другому пользователю для подключения. Тот, в свою очередь, должен также зайти в раздел "Семейная защита", нажать на кнопку "Вступить по коду" и ввести шестизначное число. "Код действителен в течение десяти минут и может быть использован только один раз. Создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился", - отметили в Max. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20251212/mvd-865498061.html
https://1prime.ru/20251206/chaty-865274576.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e32b20461870b6ffbb7e86b4aed4f55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Финансы
18:00 15.12.2025
 
В MAX появился режим "Семейная защита"

Нацплатформа MAX добавила режим "Семейная защита" для настройки приватности

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Национальная платформа Max добавила режим "Семейная защита" - он позволяет устанавливать настройки приватности для детей, старших родственников и своих близких, сообщили в пресс-службе платформы.
"Пользователи национального мессенджера смогут обезопасить близких с помощью "Семейной защиты". "Семейная защита" - это набор настроек в профиле Max, который поможет оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента. Для запуска режима необходимо обновить приложение", - сказано в релизе.
Мах - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права в Max
12 декабря, 23:59
Владелец защиты может управлять настройками приватности участников - регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть. Добавить в "Семейную защиту" можно только тех, кто есть в контактах.
Чтобы установить этот режим и подключить к нему близких, нужно зайти в раздел "Приватность" в профиле, выбрать раздел "Семейная защита" и нажать кнопку "Создать защиту" - после этого на экране появится код, который нужно отправить другому пользователю для подключения. Тот, в свою очередь, должен также зайти в раздел "Семейная защита", нажать на кнопку "Вступить по коду" и ввести шестизначное число.
"Код действителен в течение десяти минут и может быть использован только один раз. Создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился", - отметили в Max.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Девушка в маске со смартфоном - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Россияне стали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX
6 декабря, 10:30
 
Финансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала