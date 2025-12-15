В MAX появился режим "Семейная защита"

https://1prime.ru/20251215/max-865574156.html
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Национальная платформа Max добавила режим "Семейная защита" - он позволяет устанавливать настройки приватности для детей, старших родственников и своих близких, сообщили в пресс-службе платформы. "Пользователи национального мессенджера смогут обезопасить близких с помощью "Семейной защиты". "Семейная защита" - это набор настроек в профиле Max, который поможет оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента. Для запуска режима необходимо обновить приложение", - сказано в релизе. Владелец защиты может управлять настройками приватности участников - регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть. Добавить в "Семейную защиту" можно только тех, кто есть в контактах. Чтобы установить этот режим и подключить к нему близких, нужно зайти в раздел "Приватность" в профиле, выбрать раздел "Семейная защита" и нажать кнопку "Создать защиту" - после этого на экране появится код, который нужно отправить другому пользователю для подключения. Тот, в свою очередь, должен также зайти в раздел "Семейная защита", нажать на кнопку "Вступить по коду" и ввести шестизначное число. "Код действителен в течение десяти минут и может быть использован только один раз. Создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился", - отметили в Max. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
