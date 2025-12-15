Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.12.2025
Переправу "Тунцзян" допустили к эксплуатации в зимний период
Переправу "Тунцзян" допустили к эксплуатации в зимний период - 15.12.2025, ПРАЙМ
Переправу "Тунцзян" допустили к эксплуатации в зимний период
Переправа "Тунцзян", соединяющая китайский и российский порты, допущена к эксплуатации в зимний период 2025-2026, сообщает ГУ МЧС России по ЕАО. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T08:26+0300
2025-12-15T08:26+0300
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - ПРАЙМ. Переправа "Тунцзян", соединяющая китайский и российский порты, допущена к эксплуатации в зимний период 2025-2026, сообщает ГУ МЧС России по ЕАО. "Международная переправа (РФ) - "Тунцзян" (КНР) допущена к эксплуатации в зимний период 2025-2026. Понтонный мост соединяет китайский и российский порты. Он будет использоваться для транспортировки пассажиров и грузов в зимний период", - говорится в сообщении. В ходе приемки оценивалось соответствие переправы требованиям безопасности. Совместная российско-китайская комиссия убедилась в том, что сооружение полностью отвечает как проектной документации, так и международным стандартам безопасности дорожного движения. "Безопасность работы и движения на этом объекте обеспечивается обеими сторонами – участниками. На посту регулирования для подробного изучения имеются информационные материалы по правилам безопасности на русском и китайском языках", - отметил главный государственный инспектор инспекции по маломерным судам ЕАО и член областной комиссии по оценки наплавного моста Сергей Курикалов. Наплавной мост рассчитан на однополосное движение, его протяженность – 628 метров при ширине около 8 метров. Грузоподъемность сооружения ограничена 20 тоннами. Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году вырос в семь раз по сравнению с предыдущим годом.
08:26 15.12.2025
 
Переправу "Тунцзян" допустили к эксплуатации в зимний период

МЧС: переправу "Тунцзян" в ЕАО допустили к эксплуатации в зимний период

Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур
Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Музыка
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - ПРАЙМ. Переправа "Тунцзян", соединяющая китайский и российский порты, допущена к эксплуатации в зимний период 2025-2026, сообщает ГУ МЧС России по ЕАО.
"Международная переправа (РФ) - "Тунцзян" (КНР) допущена к эксплуатации в зимний период 2025-2026. Понтонный мост соединяет китайский и российский порты. Он будет использоваться для транспортировки пассажиров и грузов в зимний период", - говорится в сообщении.
В ходе приемки оценивалось соответствие переправы требованиям безопасности. Совместная российско-китайская комиссия убедилась в том, что сооружение полностью отвечает как проектной документации, так и международным стандартам безопасности дорожного движения.
"Безопасность работы и движения на этом объекте обеспечивается обеими сторонами – участниками. На посту регулирования для подробного изучения имеются информационные материалы по правилам безопасности на русском и китайском языках", - отметил главный государственный инспектор инспекции по маломерным судам ЕАО и член областной комиссии по оценки наплавного моста Сергей Курикалов.
Наплавной мост рассчитан на однополосное движение, его протяженность – 628 метров при ширине около 8 метров. Грузоподъемность сооружения ограничена 20 тоннами.
Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году вырос в семь раз по сравнению с предыдущим годом.
