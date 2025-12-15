https://1prime.ru/20251215/mchs-865550203.html
В Уфе ликвидировали открытое горение в складских помещениях
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали открытое горение в Уфе в складских помещениях по хранению угля, сообщает пресс-служба МЧС России. В понедельник пресс-служба сообщала, что загорелось складское помещение по хранению угля, пожар был локализован на 30 квадратных метрах, эвакуированы 22 человека, пострадавших нет. "На пожаре в Уфе огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Были организованы два боевых участка: один на спасение и эвакуацию людей, второй - на тушение очага пожара на первом этаже пятиэтажного здания, применялась тактическая вентиляция", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
