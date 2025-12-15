Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Уфе ликвидировали открытое горение в складских помещениях - 15.12.2025
В Уфе ликвидировали открытое горение в складских помещениях
2025-12-15T08:52+0300
2025-12-15T08:52+0300
уфа
мчс
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали открытое горение в Уфе в складских помещениях по хранению угля, сообщает пресс-служба МЧС России. В понедельник пресс-служба сообщала, что загорелось складское помещение по хранению угля, пожар был локализован на 30 квадратных метрах, эвакуированы 22 человека, пострадавших нет. &quot;На пожаре в Уфе огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Были организованы два боевых участка: один на спасение и эвакуацию людей, второй - на тушение очага пожара на первом этаже пятиэтажного здания, применялась тактическая вентиляция&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
уфа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_995038808ababf9d79ccf0b41acb672a.jpg
1920
1920
true
уфа, мчс
Уфа, МЧС
08:52 15.12.2025
 
В Уфе ликвидировали открытое горение в складских помещениях

МЧС: в Уфе ликвидировали открытое горение в складах по хранению угля

© РИА Новости . Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали открытое горение в Уфе в складских помещениях по хранению угля, сообщает пресс-служба МЧС России.
В понедельник пресс-служба сообщала, что загорелось складское помещение по хранению угля, пожар был локализован на 30 квадратных метрах, эвакуированы 22 человека, пострадавших нет.

"На пожаре в Уфе огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Были организованы два боевых участка: один на спасение и эвакуацию людей, второй - на тушение очага пожара на первом этаже пятиэтажного здания, применялась тактическая вентиляция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
