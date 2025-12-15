Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" ожидает профицита меди в мире в 2025 году - 15.12.2025
"Норникель" ожидает профицита меди в мире в 2025 году
"Норникель" ожидает профицита меди в мире в 2025 году - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Норникель" ожидает профицита меди в мире в 2025 году
"Норникель" по итогам года теперь ждет профицита меди в мире на уровне около 100 тысяч тонн вместо ранее ожидавшегося дефицита в 20 тысяч тонн, следует из... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T13:20+0300
2025-12-15T13:20+0300
промышленность
норникель
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Норникель" по итогам года теперь ждет профицита меди в мире на уровне около 100 тысяч тонн вместо ранее ожидавшегося дефицита в 20 тысяч тонн, следует из отчета компании. "В целом ожидается, что в 2025 году рынок рафинированной меди останется близким к равновесию: предложение прогнозируется на уровне около 27,7 миллиона тонн (+3%), а спрос — примерно 27,6 миллиона тонн (+4%), что предполагает небольшой профицит", - говорится в отчете. В прошлом своем прогнозе, в августе, компания ожидала соответствующего дефицита меди в 20 тысяч тонн.
2025
1920
1920
true
промышленность, норникель
Промышленность, Норникель
13:20 15.12.2025
 
"Норникель" ожидает профицита меди в мире в 2025 году

"Норникель" по итогам года ожидает профицита меди в мире на уровне около 100 тысяч тонн

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГодовое собрание акционеров "ОАО ГМК "Норильский никель"
Годовое собрание акционеров ОАО ГМК Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Годовое собрание акционеров "ОАО ГМК "Норильский никель". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Норникель" по итогам года теперь ждет профицита меди в мире на уровне около 100 тысяч тонн вместо ранее ожидавшегося дефицита в 20 тысяч тонн, следует из отчета компании.
"В целом ожидается, что в 2025 году рынок рафинированной меди останется близким к равновесию: предложение прогнозируется на уровне около 27,7 миллиона тонн (+3%), а спрос — примерно 27,6 миллиона тонн (+4%), что предполагает небольшой профицит", - говорится в отчете.
В прошлом своем прогнозе, в августе, компания ожидала соответствующего дефицита меди в 20 тысяч тонн.
"Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году
"Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году
23 октября, 13:15
 
Промышленность, Норникель
 
 
