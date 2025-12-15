https://1prime.ru/20251215/med-865562338.html
"Норникель" ожидает профицита меди в мире в 2025 году
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Норникель" по итогам года теперь ждет профицита меди в мире на уровне около 100 тысяч тонн вместо ранее ожидавшегося дефицита в 20 тысяч тонн, следует из отчета компании. "В целом ожидается, что в 2025 году рынок рафинированной меди останется близким к равновесию: предложение прогнозируется на уровне около 27,7 миллиона тонн (+3%), а спрос — примерно 27,6 миллиона тонн (+4%), что предполагает небольшой профицит", - говорится в отчете. В прошлом своем прогнозе, в августе, компания ожидала соответствующего дефицита меди в 20 тысяч тонн.
