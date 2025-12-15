https://1prime.ru/20251215/med-865562338.html

"Норникель" ожидает профицита меди в мире в 2025 году

"Норникель" ожидает профицита меди в мире в 2025 году - 15.12.2025, ПРАЙМ

"Норникель" ожидает профицита меди в мире в 2025 году

"Норникель" по итогам года теперь ждет профицита меди в мире на уровне около 100 тысяч тонн вместо ранее ожидавшегося дефицита в 20 тысяч тонн, следует из... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T13:20+0300

2025-12-15T13:20+0300

2025-12-15T13:20+0300

промышленность

норникель

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862142945_0:136:3075:1866_1920x0_80_0_0_c994d087e0edd2c9bc98571a94c350cb.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Норникель" по итогам года теперь ждет профицита меди в мире на уровне около 100 тысяч тонн вместо ранее ожидавшегося дефицита в 20 тысяч тонн, следует из отчета компании. "В целом ожидается, что в 2025 году рынок рафинированной меди останется близким к равновесию: предложение прогнозируется на уровне около 27,7 миллиона тонн (+3%), а спрос — примерно 27,6 миллиона тонн (+4%), что предполагает небольшой профицит", - говорится в отчете. В прошлом своем прогнозе, в августе, компания ожидала соответствующего дефицита меди в 20 тысяч тонн.

https://1prime.ru/20251023/nornikel-863845012.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, норникель