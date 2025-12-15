Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мегафон" утвердил дивиденды в 20,2 рубля на акцию - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/megafon-865554427.html
"Мегафон" утвердил дивиденды в 20,2 рубля на акцию
"Мегафон" утвердил дивиденды в 20,2 рубля на акцию - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Мегафон" утвердил дивиденды в 20,2 рубля на акцию
Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды в размере 20,2 рубля на одну обыкновенную акцию по итогам первых трёх кварталов года, и включая нераспределённую... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T10:54+0300
2025-12-15T10:54+0300
акции
рынок
алишер усманов
мегафон
usm
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/91/842229100_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f346bf72e36a246468336ec41b081ee5.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды в размере 20,2 рубля на одну обыкновенную акцию по итогам первых трёх кварталов года, и включая нераспределённую прибыль прошлых лет общая сумма выплат составит 12,524 миллиарда рублей, сообщила компания. "Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года: чистую прибыль общества, полученную по результатам девяти месяцев 2025 года, в размере 12 449 600 000... рублей; нераспределенную прибыль прошлых лет общества в размере 74 400 000... рублей", - говорится в сообщении. "Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям общества... в размере 20 (Двадцати) рублей 20 (Двадцати) копеек на одну обыкновенную акцию", - добавляется там. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, выбрано 22 декабря. "Мегафон" - крупнейший оператор мобильной связи в России. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова: 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% - у ООО "ЮэСэМ Телеком".
https://1prime.ru/20251125/ozon--864917988.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/91/842229100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_be70d5276e6717f704453d87e02a4999.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, алишер усманов, мегафон, usm
Акции, Рынок, Алишер Усманов, Мегафон, USM
10:54 15.12.2025
 
"Мегафон" утвердил дивиденды в 20,2 рубля на акцию

Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды в размере 20,2 рубля на одну акцию

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис компании "Мегафон" в Москве
Офис компании Мегафон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Офис компании "Мегафон" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды в размере 20,2 рубля на одну обыкновенную акцию по итогам первых трёх кварталов года, и включая нераспределённую прибыль прошлых лет общая сумма выплат составит 12,524 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года: чистую прибыль общества, полученную по результатам девяти месяцев 2025 года, в размере 12 449 600 000... рублей; нераспределенную прибыль прошлых лет общества в размере 74 400 000... рублей", - говорится в сообщении.
"Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям общества... в размере 20 (Двадцати) рублей 20 (Двадцати) копеек на одну обыкновенную акцию", - добавляется там.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, выбрано 22 декабря.
"Мегафон" - крупнейший оператор мобильной связи в России. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова: 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% - у ООО "ЮэСэМ Телеком".
Таблетки в руке - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал выплатить дивиденды
25 ноября, 12:58
 
АкцииРынокАлишер УсмановМегафонUSM
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала