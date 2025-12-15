https://1prime.ru/20251215/megafon-865554427.html

"Мегафон" утвердил дивиденды в 20,2 рубля на акцию

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды в размере 20,2 рубля на одну обыкновенную акцию по итогам первых трёх кварталов года, и включая нераспределённую прибыль прошлых лет общая сумма выплат составит 12,524 миллиарда рублей, сообщила компания. "Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года: чистую прибыль общества, полученную по результатам девяти месяцев 2025 года, в размере 12 449 600 000... рублей; нераспределенную прибыль прошлых лет общества в размере 74 400 000... рублей", - говорится в сообщении. "Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям общества... в размере 20 (Двадцати) рублей 20 (Двадцати) копеек на одну обыкновенную акцию", - добавляется там. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, выбрано 22 декабря. "Мегафон" - крупнейший оператор мобильной связи в России. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова: 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% - у ООО "ЮэСэМ Телеком".

