Минфин найдет средства для технологического лидерства, заявил Силуанов

2025-12-15T19:50+0300

финансы

россия

рф

антон силуанов

владимир путин

михаил мишустин

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ найдет в случае необходимости дополнительные средства на реализацию мер для обеспечения технологического лидерства России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Абсолютно, да. Технологическое лидерство - наш приоритет. Среди всех мероприятий, которые у нас обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете, денег на технологическое лидерство не жалели. Найдем, если понадобится еще", - сказал Силуанов в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос, действительно ли на соответствующее направление в бюджете выделено около 2 триллионов рублей на ближайший трехлетний период. В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Представляя в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, Силуанов заявлял, что реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллиона рублей. Приоритетами министр назвал технологическое лидерство, в том числе микроэлектронику, робототехнику и станкостроение. На обеспечение технологического лидерства России в проекте бюджета РФ заложили 1,9 триллиона рублей, заявлял в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

рф

