https://1prime.ru/20251215/minfin-865577528.html
Минфин найдет средства для технологического лидерства, заявил Силуанов
Минфин найдет средства для технологического лидерства, заявил Силуанов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Минфин найдет средства для технологического лидерства, заявил Силуанов
Минфин РФ найдет в случае необходимости дополнительные средства на реализацию мер для обеспечения технологического лидерства России, заявил министр финансов РФ... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T19:50+0300
2025-12-15T19:50+0300
2025-12-15T19:50+0300
финансы
россия
рф
антон силуанов
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ найдет в случае необходимости дополнительные средства на реализацию мер для обеспечения технологического лидерства России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Абсолютно, да. Технологическое лидерство - наш приоритет. Среди всех мероприятий, которые у нас обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете, денег на технологическое лидерство не жалели. Найдем, если понадобится еще", - сказал Силуанов в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос, действительно ли на соответствующее направление в бюджете выделено около 2 триллионов рублей на ближайший трехлетний период. В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Представляя в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, Силуанов заявлял, что реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллиона рублей. Приоритетами министр назвал технологическое лидерство, в том числе микроэлектронику, робототехнику и станкостроение. На обеспечение технологического лидерства России в проекте бюджета РФ заложили 1,9 триллиона рублей, заявлял в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20250805/tekhnologii-860343299.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, антон силуанов, владимир путин, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Минфин найдет средства для технологического лидерства, заявил Силуанов
Силуанов заявил, что Минфин найдет дополнительные средства для технологического лидерства