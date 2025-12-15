Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин найдет средства для технологического лидерства, заявил Силуанов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Минфин найдет средства для технологического лидерства, заявил Силуанов
Минфин найдет средства для технологического лидерства, заявил Силуанов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Минфин найдет средства для технологического лидерства, заявил Силуанов
Минфин РФ найдет в случае необходимости дополнительные средства на реализацию мер для обеспечения технологического лидерства России, заявил министр финансов РФ... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T19:50+0300
2025-12-15T19:50+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ найдет в случае необходимости дополнительные средства на реализацию мер для обеспечения технологического лидерства России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Абсолютно, да. Технологическое лидерство - наш приоритет. Среди всех мероприятий, которые у нас обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете, денег на технологическое лидерство не жалели. Найдем, если понадобится еще", - сказал Силуанов в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос, действительно ли на соответствующее направление в бюджете выделено около 2 триллионов рублей на ближайший трехлетний период. В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Представляя в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, Силуанов заявлял, что реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллиона рублей. Приоритетами министр назвал технологическое лидерство, в том числе микроэлектронику, робототехнику и станкостроение. На обеспечение технологического лидерства России в проекте бюджета РФ заложили 1,9 триллиона рублей, заявлял в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
финансы, россия, рф, антон силуанов, владимир путин, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Владимир Путин, Михаил Мишустин
19:50 15.12.2025
 
Минфин найдет средства для технологического лидерства, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что Минфин найдет дополнительные средства для технологического лидерства

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Минфин РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ найдет в случае необходимости дополнительные средства на реализацию мер для обеспечения технологического лидерства России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Абсолютно, да. Технологическое лидерство - наш приоритет. Среди всех мероприятий, которые у нас обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете, денег на технологическое лидерство не жалели. Найдем, если понадобится еще", - сказал Силуанов в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос, действительно ли на соответствующее направление в бюджете выделено около 2 триллионов рублей на ближайший трехлетний период.
В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Представляя в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, Силуанов заявлял, что реализация национальных целей развития России в следующем трехлетнем периоде будет профинансирована в объеме почти 21 триллиона рублей. Приоритетами министр назвал технологическое лидерство, в том числе микроэлектронику, робототехнику и станкостроение.
На обеспечение технологического лидерства России в проекте бюджета РФ заложили 1,9 триллиона рублей, заявлял в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Путин назвал условия для технологического лидерства России
5 августа, 14:30
 
