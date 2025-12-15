https://1prime.ru/20251215/minoborony-865561483.html
ВС России освободили поселок Песчаное
ВС России освободили поселок Песчаное - 15.12.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили поселок Песчаное
15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.
ВС России освободили поселок Песчаное
Минобороны: силы группировки "Восток" освободили поселок Песчаное Днепропетровской области