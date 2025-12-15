Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России освободили поселок Песчаное - 15.12.2025
ВС России освободили поселок Песчаное
ВС России освободили поселок Песчаное - 15.12.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили поселок Песчаное
Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. | 15.12.2025, ПРАЙМ
общество
рф
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.
рф
2025
общество , рф
Общество , РФ
13:11 15.12.2025
 
ВС России освободили поселок Песчаное

Минобороны: силы группировки "Восток" освободили поселок Песчаное Днепропетровской области

© РИА Новости . Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.
