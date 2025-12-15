https://1prime.ru/20251215/minoborony-865561701.html
ВС России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины
ВС России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины
2025-12-15T13:14+0300
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Российские Вооружённые Силы нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.В ведомстве добавили, что средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 545 беспилотника самолётного типа.
