https://1prime.ru/20251215/minoborony-865561701.html

ВС России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины

ВС России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины - 15.12.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины

Российские Вооружённые Силы нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, сообщили в... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T13:14+0300

2025-12-15T13:14+0300

2025-12-15T13:14+0300

россия

украина

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Российские Вооружённые Силы нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.В ведомстве добавили, что средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 545 беспилотника самолётного типа.

https://1prime.ru/20251215/minoborony-865561483.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, рф