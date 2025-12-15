Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Российские Вооружённые Силы нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.В ведомстве добавили, что средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 545 беспилотника самолётного типа.
13:14 15.12.2025
 
ВС России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры на Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Российские Вооружённые Силы нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
В ведомстве добавили, что средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 545 беспилотника самолётного типа.
Военнослужащие в Донбассе - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
ВС России освободили поселок Песчаное
