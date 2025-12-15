Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.12.2025
Минпромторг изучает возможность поддержки российской пивоваренной отрасли
Минпромторг изучает возможность поддержки российской пивоваренной отрасли - 15.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг изучает возможность поддержки российской пивоваренной отрасли
Минпромторг РФ изучает возможности поддержки российской пивоваренной отрасли, вопрос на стадии предварительной оценки, рассказали РИА Новости в министерстве. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T12:09+0300
2025-12-15T12:09+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76767/76/767677672_0:61:1500:905_1920x0_80_0_0_d8feec9c80a4ee2fbbdb9bce6fba4bff.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минпромторг РФ изучает возможности поддержки российской пивоваренной отрасли, вопрос на стадии предварительной оценки, рассказали РИА Новости в министерстве. "Поддержка российской пивоваренной отрасли, в том числе через стимулирование внутреннего спроса и развитие каналов продвижения продукции, действительно рассматривается. Однако на текущем этапе речь идёт о предварительной оценке возможных мер", - рассказали в ведомстве. В сентябре текущего года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказывал РИА Новости, что министерство рассматривает возможность в дальнейшем распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на отечественное пиво. Он подчеркивал, что большинство заводов по производству пива в стране уже находится под контролем российского бизнеса. В конце октября Росалкогольтабакконтроль сообщал, что розничные продажи пива в России по итогам трех кварталов 2025 года снизились на 16,9% в годовом выражении, до 462,363 миллиона декалитров. Всего пива и пивных напитков реализовали на 15,6% меньше - 535,6 миллиона декалитров. Вместе с тем объем розничных продаж сидра, пуаре и медовухи за 9 месяцев текущего года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,738 миллиона декалитров.
12:09 15.12.2025
 
Минпромторг изучает возможность поддержки российской пивоваренной отрасли

Минпромторг РФ изучает возможность поддержки российской пивоваренной отрасли

© fotolia.com / Igor Klimov
Пиво
Пиво. Архивное фото
© fotolia.com / Igor Klimov
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минпромторг РФ изучает возможности поддержки российской пивоваренной отрасли, вопрос на стадии предварительной оценки, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Поддержка российской пивоваренной отрасли, в том числе через стимулирование внутреннего спроса и развитие каналов продвижения продукции, действительно рассматривается. Однако на текущем этапе речь идёт о предварительной оценке возможных мер", - рассказали в ведомстве.
В сентябре текущего года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказывал РИА Новости, что министерство рассматривает возможность в дальнейшем распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на отечественное пиво. Он подчеркивал, что большинство заводов по производству пива в стране уже находится под контролем российского бизнеса.
В конце октября Росалкогольтабакконтроль сообщал, что розничные продажи пива в России по итогам трех кварталов 2025 года снизились на 16,9% в годовом выражении, до 462,363 миллиона декалитров. Всего пива и пивных напитков реализовали на 15,6% меньше - 535,6 миллиона декалитров. Вместе с тем объем розничных продаж сидра, пуаре и медовухи за 9 месяцев текущего года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,738 миллиона декалитров.
Пиво
Китай стал крупнейшим экспортером пива в Росию
6 декабря, 09:15
 
