В Минтрансе рассказали о поставках автобусов в новые регионы
В Минтрансе рассказали о поставках автобусов в новые регионы
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Порядка 2,3 миллиарда рублей предусмотрено на поставку свыше 500 автобусов в новые регионы России в 2026-2028 годах, заявил первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков. "В рамках предоставления субсидий субъектам из федерального бюджета в целях повышения уровня развития общественного транспорта и на обновление парка подвижного состава в период 2026-2028 годов для новых регионов предусмотрено 2,3 миллиарда рублей, что позволит поставить более 500 новых автобусов", - сообщил Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей. По его словам, за счет мер господдержки по линии Минтранса РФ в 2022-2024 годы в новые регионы страны поставлено более 2,4 тысячи единиц автобусов, техники и оборудования, из которых порядка тысячи единиц - пассажирские автобусы различных классов. "На сегодняшний день доля парка в нормативном состоянии в среднем составляет 66%", - сказал первый замглавы министерства.
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Порядка 2,3 миллиарда рублей предусмотрено на поставку свыше 500 автобусов в новые регионы России в 2026-2028 годах, заявил первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков.
"В рамках предоставления субсидий субъектам из федерального бюджета в целях повышения уровня развития общественного транспорта и на обновление парка подвижного состава в период 2026-2028 годов для новых регионов предусмотрено 2,3 миллиарда рублей, что позволит поставить более 500 новых автобусов", - сообщил Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей.
По его словам, за счет мер господдержки по линии Минтранса РФ
в 2022-2024 годы в новые регионы страны поставлено более 2,4 тысячи единиц автобусов, техники и оборудования, из которых порядка тысячи единиц - пассажирские автобусы различных классов.
"На сегодняшний день доля парка в нормативном состоянии в среднем составляет 66%", - сказал первый замглавы министерства.
В Минтрансе рассказали о средствах на восстановление новых регионов