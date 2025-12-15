Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.12.2025
https://1prime.ru/20251215/mintsifry-865556171.html
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Количество пользователей портала "Госуслуги" достигло 120 миллионов человек, а число личных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей превысило 4 миллиона, сообщило Минцифры в своем канале в Max. "Вот уже 16 лет портал помогает в оформлении документов, получении выплат и даже ведении бизнеса. Это быстро, удобно, просто. Сегодня "Госуслугами" пользуются 120 миллионов человек. На портале создано более 4 миллионов личных кабинетов юридических лиц и ИП. В день подаётся более 2 миллионов заявлений. На получение услуги уходит от минуты до 72 часов", - сказано в сообщении. За все время существования "Госуслуг" пользователи более 230 миллионов раз записались к врачу через портал, более 26 миллионов раз обратились в органы власти через платформу обратной связи. Около 1,5 миллиона пар поженились после того, как подали заявление на "Госуслугах". Родители более миллиона детей зарегистрировали их рождение онлайн, а более 600 тысяч семей получили сертификат на материнский капитал проактивно. Родители первоклассников подали почти 6 миллионов заявлений на запись детей в школу через портал, а более 3 миллионов абитуриентов подали в вузы более 13 миллионов заявлений. Подростки оформили в приложении "Госуслуги Культура" более 12 миллионов "Пушкинских карт". Пользователи "Госключа" подписали более 40 миллионов электронных документов.
11:26 15.12.2025
 
Число пользователей портала "Госуслуги" достигло 120 миллионов человек

Минцифры: число пользователей портала "Госуслуги" достигло 120 миллионов человек

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Количество пользователей портала "Госуслуги" достигло 120 миллионов человек, а число личных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей превысило 4 миллиона, сообщило Минцифры в своем канале в Max.
"Вот уже 16 лет портал помогает в оформлении документов, получении выплат и даже ведении бизнеса. Это быстро, удобно, просто. Сегодня "Госуслугами" пользуются 120 миллионов человек. На портале создано более 4 миллионов личных кабинетов юридических лиц и ИП. В день подаётся более 2 миллионов заявлений. На получение услуги уходит от минуты до 72 часов", - сказано в сообщении.
За все время существования "Госуслуг" пользователи более 230 миллионов раз записались к врачу через портал, более 26 миллионов раз обратились в органы власти через платформу обратной связи. Около 1,5 миллиона пар поженились после того, как подали заявление на "Госуслугах". Родители более миллиона детей зарегистрировали их рождение онлайн, а более 600 тысяч семей получили сертификат на материнский капитал проактивно.
Родители первоклассников подали почти 6 миллионов заявлений на запись детей в школу через портал, а более 3 миллионов абитуриентов подали в вузы более 13 миллионов заявлений. Подростки оформили в приложении "Госуслуги Культура" более 12 миллионов "Пушкинских карт". Пользователи "Госключа" подписали более 40 миллионов электронных документов.
