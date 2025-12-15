Мишустин проведет совещание о реализации технологической политики

https://1prime.ru/20251215/mishustin-865542179.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и проведет совещание о реализации технологической политики, сообщили в пресс-службе кабмина. "Пятнадцатого декабря Михаил Мишустин посетит Центр практической подготовки для машиностроения и проведет совещание о реализации технологической политики", - сообщили в кабмине. В мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

