Мишустин проведет совещание о реализации технологической политики - 15.12.2025
Мишустин проведет совещание о реализации технологической политики
2025-12-15T00:19+0300
2025-12-15T00:19+0300
экономика
россия
промышленность
рф
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
антон алиханов
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и проведет совещание о реализации технологической политики, сообщили в пресс-службе кабмина. "Пятнадцатого декабря Михаил Мишустин посетит Центр практической подготовки для машиностроения и проведет совещание о реализации технологической политики", - сообщили в кабмине. В мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
00:19 15.12.2025
 
Мишустин проведет совещание о реализации технологической политики

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и проведет совещание о реализации технологической политики, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Пятнадцатого декабря Михаил Мишустин посетит Центр практической подготовки для машиностроения и проведет совещание о реализации технологической политики", - сообщили в кабмине.
В мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
 
Заголовок открываемого материала