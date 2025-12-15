https://1prime.ru/20251215/mishustin-865568568.html
Мишустин призвал продолжать внедрение инновационных продуктов
Мишустин призвал продолжать внедрение инновационных продуктов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал продолжать внедрение инновационных продуктов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для ускорения темпов роста экономики РФ важно продолжать внедрение инновационных продуктов. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T15:11+0300
2025-12-15T15:11+0300
2025-12-15T15:11+0300
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_88756744e31bccbbf243d8f9faaf683e.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для ускорения темпов роста экономики РФ важно продолжать внедрение инновационных продуктов. Глава правительства в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Премьер ознакомился с работой мастерских, где размещены фрезерные и токарные станки, а также заглянул в лабораторию черчения, где немного пообщался с учащимися. "Уважаемые коллеги, для ускорения темпов роста отраслей, регионов, экономики в целом важно продолжать внедрение прорывных идей, становление сильной индустриальной базы. Это, как подчеркнул президент, общая национальная задача, в выполнении которой должны участвовать все уровни и власти, и науки, и бизнеса", - сказал Мишустин на совещании о реализации технологической политики в Российской Федерации. Он отметил, что передовые решения должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах, чтобы их использование приводило к повышению качества российских товаров и услуг, помогало делать жизнь граждан удобнее и комфортнее.
https://1prime.ru/20251212/svyaz-865470108.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_8db76e39154eb27da37517654d51d966.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал продолжать внедрение инновационных продуктов
Мишустин: для ускорения темпов роста экономики нужно продолжать внедрение инноваций
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для ускорения темпов роста экономики РФ важно продолжать внедрение инновационных продуктов.
Глава правительства в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Премьер ознакомился с работой мастерских, где размещены фрезерные и токарные станки, а также заглянул в лабораторию черчения, где немного пообщался с учащимися.
"Уважаемые коллеги, для ускорения темпов роста отраслей, регионов, экономики в целом важно продолжать внедрение прорывных идей, становление сильной индустриальной базы. Это, как подчеркнул президент, общая национальная задача, в выполнении которой должны участвовать все уровни и власти, и науки, и бизнеса", - сказал Мишустин
на совещании о реализации технологической политики в Российской Федерации.
Он отметил, что передовые решения должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах, чтобы их использование приводило к повышению качества российских товаров и услуг, помогало делать жизнь граждан удобнее и комфортнее.
Мишустин поручил актуализировать стратегию развития отрасли связи