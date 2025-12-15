https://1prime.ru/20251215/mishustin-865568568.html

Мишустин призвал продолжать внедрение инновационных продуктов

Мишустин призвал продолжать внедрение инновационных продуктов - 15.12.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал продолжать внедрение инновационных продуктов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для ускорения темпов роста экономики РФ важно продолжать внедрение инновационных продуктов. | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T15:11+0300

2025-12-15T15:11+0300

2025-12-15T15:11+0300

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_88756744e31bccbbf243d8f9faaf683e.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для ускорения темпов роста экономики РФ важно продолжать внедрение инновационных продуктов. Глава правительства в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Премьер ознакомился с работой мастерских, где размещены фрезерные и токарные станки, а также заглянул в лабораторию черчения, где немного пообщался с учащимися. "Уважаемые коллеги, для ускорения темпов роста отраслей, регионов, экономики в целом важно продолжать внедрение прорывных идей, становление сильной индустриальной базы. Это, как подчеркнул президент, общая национальная задача, в выполнении которой должны участвовать все уровни и власти, и науки, и бизнеса", - сказал Мишустин на совещании о реализации технологической политики в Российской Федерации. Он отметил, что передовые решения должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах, чтобы их использование приводило к повышению качества российских товаров и услуг, помогало делать жизнь граждан удобнее и комфортнее.

https://1prime.ru/20251212/svyaz-865470108.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин