Мишустин рассказал о сертификации российской линейки самолетов
2025-12-15T15:23+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россия активно ведет сертификационные испытания отечественной линейки самолетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства в понедельник посетил Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и провел совещание о реализации технологической политики. "Также активно ведутся сертификационные испытания отечественной линейки самолетов. Освоили и выпуск собственных станков для автоматической клепки панелей воздушных судов. Как и изготовление другой самой разной наукоемкой продукции", - сказал Мишустин в ходе совещания.
15:23 15.12.2025
 
Мишустин рассказал о сертификации российской линейки самолетов

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россия активно ведет сертификационные испытания отечественной линейки самолетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства в понедельник посетил Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и провел совещание о реализации технологической политики.
"Также активно ведутся сертификационные испытания отечественной линейки самолетов. Освоили и выпуск собственных станков для автоматической клепки панелей воздушных судов. Как и изготовление другой самой разной наукоемкой продукции", - сказал Мишустин в ходе совещания.
Заголовок открываемого материала