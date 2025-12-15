https://1prime.ru/20251215/mishustin-865569176.html

Мишустин рассказал о сертификации российской линейки самолетов

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россия активно ведет сертификационные испытания отечественной линейки самолетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства в понедельник посетил Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и провел совещание о реализации технологической политики. "Также активно ведутся сертификационные испытания отечественной линейки самолетов. Освоили и выпуск собственных станков для автоматической клепки панелей воздушных судов. Как и изготовление другой самой разной наукоемкой продукции", - сказал Мишустин в ходе совещания.

