https://1prime.ru/20251215/mishustin-865569176.html
Мишустин рассказал о сертификации российской линейки самолетов
Мишустин рассказал о сертификации российской линейки самолетов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о сертификации российской линейки самолетов
Россия активно ведет сертификационные испытания отечественной линейки самолетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T15:23+0300
2025-12-15T15:23+0300
2025-12-15T15:23+0300
россия
бизнес
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862944676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f34f8e01cc7cffc1bf92223918e18a79.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россия активно ведет сертификационные испытания отечественной линейки самолетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства в понедельник посетил Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва" и провел совещание о реализации технологической политики. "Также активно ведутся сертификационные испытания отечественной линейки самолетов. Освоили и выпуск собственных станков для автоматической клепки панелей воздушных судов. Как и изготовление другой самой разной наукоемкой продукции", - сказал Мишустин в ходе совещания.
https://1prime.ru/20251212/poruchenie-865466302.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862944676_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_873007827ee85f4d75dd0a34c4120c86.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о сертификации российской линейки самолетов
Мишустин: Россия активно ведет сертификационные испытания отечественной линейки самолетов