Мишустин: российские разработки в нефтегазовой сфере конкурентоспособны

15.12.2025

Мишустин: российские разработки в нефтегазовой сфере конкурентоспособны

В России появились свои конкурентноспособные разработки в нефтегазовом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

2025-12-15T15:26+0300

2025-12-15T15:26+0300

2025-12-15T15:26+0300

россия

газ

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В России появились свои конкурентноспособные разработки в нефтегазовом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что правительством была создана комплексная система оценки технологического развития, которая содержит правила расчета и мониторинга достижения целей, характеризует степень лидерства при сравнении с зарубежными аналогами. Для этого сформулированы метрики, которые будут интегрированы во все национальные проекты, где они должны стать ориентирами при доведении характеристик изделий до лучших мировых образцов. "Такой подход был применен уже в отраслях нефтегазового и транспортного машиностроения. Там также сначала были воспроизведены для внутреннего рынка иностранные образцы, далее, по мере наращивания собственных компетенций, появились свои разработки. Что очень важно, которые стали конкурентноспособными на мировой арене", - сказал Мишустин в ходе совещания по технологической политике.

рф

2025

