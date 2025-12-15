Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин: российские разработки в нефтегазовой сфере конкурентоспособны
Мишустин: российские разработки в нефтегазовой сфере конкурентоспособны - 15.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин: российские разработки в нефтегазовой сфере конкурентоспособны
В России появились свои конкурентноспособные разработки в нефтегазовом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 15.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В России появились свои конкурентноспособные разработки в нефтегазовом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что правительством была создана комплексная система оценки технологического развития, которая содержит правила расчета и мониторинга достижения целей, характеризует степень лидерства при сравнении с зарубежными аналогами. Для этого сформулированы метрики, которые будут интегрированы во все национальные проекты, где они должны стать ориентирами при доведении характеристик изделий до лучших мировых образцов. "Такой подход был применен уже в отраслях нефтегазового и транспортного машиностроения. Там также сначала были воспроизведены для внутреннего рынка иностранные образцы, далее, по мере наращивания собственных компетенций, появились свои разработки. Что очень важно, которые стали конкурентноспособными на мировой арене", - сказал Мишустин в ходе совещания по технологической политике.
15:26 15.12.2025
 
Мишустин: российские разработки в нефтегазовой сфере конкурентоспособны

Мишустин: в нефтегазовом секторе России появились свои конкурентноспособные разработки

© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В России появились свои конкурентноспособные разработки в нефтегазовом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что правительством была создана комплексная система оценки технологического развития, которая содержит правила расчета и мониторинга достижения целей, характеризует степень лидерства при сравнении с зарубежными аналогами. Для этого сформулированы метрики, которые будут интегрированы во все национальные проекты, где они должны стать ориентирами при доведении характеристик изделий до лучших мировых образцов.
"Такой подход был применен уже в отраслях нефтегазового и транспортного машиностроения. Там также сначала были воспроизведены для внутреннего рынка иностранные образцы, далее, по мере наращивания собственных компетенций, появились свои разработки. Что очень важно, которые стали конкурентноспособными на мировой арене", - сказал Мишустин в ходе совещания по технологической политике.
 
