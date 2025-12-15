https://1prime.ru/20251215/mishustin-865569477.html
В России с начала года заработало около 30 центров по БПЛА, заявил Мишутин
В России с начала года заработало около 30 центров по БПЛА, заявил Мишутин - 15.12.2025, ПРАЙМ
В России с начала года заработало около 30 центров по БПЛА, заявил Мишутин
Около 30 центров по беспилотным авиационным системам заработало в России с начала года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T15:32+0300
2025-12-15T15:32+0300
2025-12-15T15:32+0300
россия
рф
москва
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Около 30 центров по беспилотным авиационным системам заработало в России с начала года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании о реализации технологической политики в РФ Мишустин отметил, что на выполнение таких задач нацелены профильные национальные проекты, половина из которых - это исключительно промышленные инициативы. "По итогам первого года их реализации уже есть целый ряд значимых результатов. Во многих регионах открылись новые производства. В частности, 20 предприятий по химии. Около 30 центров по беспилотным авиационным системам", - сказал глава правительства. Также он отметил, что начала работу судостроительная верфь в Москве со своим конструкторским бюро.
https://1prime.ru/20251215/mishustin-865568568.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин
В России с начала года заработало около 30 центров по БПЛА, заявил Мишутин
Мишустин: около 30 центров по беспилотным авиасистемам заработало в России с начала года