В России с начала года заработало около 30 центров по БПЛА, заявил Мишутин

15.12.2025, ПРАЙМ

Около 30 центров по беспилотным авиационным системам заработало в России с начала года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Около 30 центров по беспилотным авиационным системам заработало в России с начала года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании о реализации технологической политики в РФ Мишустин отметил, что на выполнение таких задач нацелены профильные национальные проекты, половина из которых - это исключительно промышленные инициативы. "По итогам первого года их реализации уже есть целый ряд значимых результатов. Во многих регионах открылись новые производства. В частности, 20 предприятий по химии. Около 30 центров по беспилотным авиационным системам", - сказал глава правительства. Также он отметил, что начала работу судостроительная верфь в Москве со своим конструкторским бюро.

