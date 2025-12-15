Мишустин осмотрел площадку по производству лазерных систем

https://1prime.ru/20251215/mishustin-865569622.html

россия

промышленность

рф

москва

михаил мишустин

антон алиханов

сергей собянин

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_88756744e31bccbbf243d8f9faaf683e.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин осмотрел площадку по производству российских лазерных систем компании "Лассард" в рамках посещения нового центра практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Экскурсию главе правительства провел генеральный директор "Лассард" Олег Нефёдов. Мишустина сопровождали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, а также заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Научно-производственное предприятие (НПП) "Лассард" является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". Компания производит современные лазерные станки, которые используются в металлургии, автомобилестроении, микроэлектронике и других отраслях промышленности. Технологии, создаваемые предприятием, позволят обеспечить технологическое лидерство страны на мировой арене. Так, оборудование для роста монокристаллов арсенида галлия и германия методом вертикальной направленной кристаллизации (VGF), созданное предприятием в 2025 году, производят только три страны в мире, теперь Россия - одна из них. За этот год пять высокотехнологичных лазерных станков "Лассард" внесены в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга России.

рф

москва

2025

