Российские инвесторы должны сохранять права на технологии, заявил Мишустин - 15.12.2025, ПРАЙМ
Российские инвесторы должны сохранять права на технологии, заявил Мишустин
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Российские инвесторы должны сохранять права на технологии при работе за рубежом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Конечно, надо активнее развивать кооперационные связи с нашими партнерами из дружественных стран. Но с обязательным условием сохранения прав на технологии у российского инвестора", - сообщил Мишустин на совещании о реализации технологической политики в РФ.
россия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
15:39 15.12.2025
 
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Российские инвесторы должны сохранять права на технологии при работе за рубежом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Конечно, надо активнее развивать кооперационные связи с нашими партнерами из дружественных стран. Но с обязательным условием сохранения прав на технологии у российского инвестора", - сообщил Мишустин на совещании о реализации технологической политики в РФ.
Заголовок открываемого материала