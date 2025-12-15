https://1prime.ru/20251215/mishustin-865569808.html
Российские инвесторы должны сохранять права на технологии, заявил Мишустин
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Российские инвесторы должны сохранять права на технологии при работе за рубежом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Конечно, надо активнее развивать кооперационные связи с нашими партнерами из дружественных стран. Но с обязательным условием сохранения прав на технологии у российского инвестора", - сообщил Мишустин на совещании о реализации технологической политики в РФ.
