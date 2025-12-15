https://1prime.ru/20251215/mishustin-865569944.html

Россия имеет отличный кадровый потенциал, заявил Мишустин

Россия имеет отличный кадровый потенциал, заявил Мишустин - 15.12.2025, ПРАЙМ

Россия имеет отличный кадровый потенциал, заявил Мишустин

Россия имеет отличный кадровый потенциал, власти государства понимают, на кого смогут опереться, чтобы обеспечить развитие экономики и социальной сферы, сообщил | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T15:47+0300

2025-12-15T15:47+0300

2025-12-15T15:47+0300

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863124176_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_a8baac1bb27e7d8ff6592efae3285324.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россия имеет отличный кадровый потенциал, власти государства понимают, на кого смогут опереться, чтобы обеспечить развитие экономики и социальной сферы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о реализации технологической политики в понедельник. Глава российского правительства в понедельник посетил Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва". Затем в ходе совещания Мишустин рассказал, что на площадке созданы современные учебные лаборатории и производственные мастерские, где молодые люди получают практические навыки работы с высокотехнологичным оборудованием. "Важно, что они уже сейчас занимаются реальными задачами под руководством опытных наставников, специалистов ведущих промышленных компаний. И связывают свою жизнь, дальнейшую профессиональную деятельность со специальностями в сфере машиностроения, обрабатывающих отраслей. Это лучше любых слов говорит о том, что у нашей страны есть отличный потенциал. Мы понимаем, на кого сможем опираться, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики, социальной сферы и обретение промышленного технологического суверенитета страны", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20251215/mishustin-865569310.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин