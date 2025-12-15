https://1prime.ru/20251215/mta-865559507.html

В Москве выросла средняя цена на бензин Аи-92

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин Аи-92 на заправках Москвы за неделю с 8 по 15 декабря увеличилась на 1 копейку, до 61,39 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Рост средней цены был обеспечен сетью АЗС "Тебойл". В то же время стоимость бензина Аи-95 не меняется две недели подряд, оставаясь на уровне 67,77 рубля за литр. Литр Аи-100 за отчетный период вырос в цене на 16 копеек - до 91,27 рубля. Стоимость дизельного топлива подскочила в среднем на 15 копеек - до 74,88 рубля за литр. Российские власти рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, решение примут исходя из рыночной ситуации, ранее сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.

