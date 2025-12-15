Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве выросла средняя цена на бензин Аи-92 - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/mta-865559507.html
В Москве выросла средняя цена на бензин Аи-92
В Москве выросла средняя цена на бензин Аи-92 - 15.12.2025, ПРАЙМ
В Москве выросла средняя цена на бензин Аи-92
Средняя цена на бензин Аи-92 на заправках Москвы за неделю с 8 по 15 декабря увеличилась на 1 копейку, до 61,39 рубля за литр, следует из данных Московской... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T12:12+0300
2025-12-15T12:12+0300
москва
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863206553_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_76a97e78dff8cb15c83cfcba346df383.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин Аи-92 на заправках Москвы за неделю с 8 по 15 декабря увеличилась на 1 копейку, до 61,39 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Рост средней цены был обеспечен сетью АЗС "Тебойл". В то же время стоимость бензина Аи-95 не меняется две недели подряд, оставаясь на уровне 67,77 рубля за литр. Литр Аи-100 за отчетный период вырос в цене на 16 копеек - до 91,27 рубля. Стоимость дизельного топлива подскочила в среднем на 15 копеек - до 74,88 рубля за литр. Российские власти рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, решение примут исходя из рыночной ситуации, ранее сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
https://1prime.ru/20251214/oplata-865528480.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863206553_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ab3782ea50d1abe41b8ef13155daed8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, сергей цивилев
МОСКВА, Сергей Цивилев
12:12 15.12.2025
 
В Москве выросла средняя цена на бензин Аи-92

МТА: средняя цена на бензин Аи-92 в Москве за неделю выросла на 1 копейку

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота автозаправочной станции
Работа автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Работа автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин Аи-92 на заправках Москвы за неделю с 8 по 15 декабря увеличилась на 1 копейку, до 61,39 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Рост средней цены был обеспечен сетью АЗС "Тебойл".
В то же время стоимость бензина Аи-95 не меняется две недели подряд, оставаясь на уровне 67,77 рубля за литр. Литр Аи-100 за отчетный период вырос в цене на 16 копеек - до 91,27 рубля.
Стоимость дизельного топлива подскочила в среднем на 15 копеек - до 74,88 рубля за литр.
Российские власти рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, решение примут исходя из рыночной ситуации, ранее сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.
Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Исследование: россияне стали чаще оплачивать бензин, не выходя из машины
Вчера, 12:52
 
МОСКВАСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала