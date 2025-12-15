https://1prime.ru/20251215/nikel-865562464.html
"Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире
"Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире
"Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире: в 2025 году он составит более 200 тысяч тонн вместо ранее ожидавшихся 120 тысяч тонн, следует из отчета... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T13:22+0300
2025-12-15T13:22+0300
2025-12-15T13:22+0300
промышленность
индонезия
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862142945_0:136:3075:1866_1920x0_80_0_0_c994d087e0edd2c9bc98571a94c350cb.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире: в 2025 году он составит более 200 тысяч тонн вместо ранее ожидавшихся 120 тысяч тонн, следует из отчета компании. Оценка на 2026 год повышена также до 200 тысяч тонн со 130 тысяч тонн. "Ожидается, что мировой рынок никеля останется в состоянии профицита более 200 тысяч тонн Ni как в 2025, так и в 2026 году. В оценку на 2026 год уже заложена корректировка на возможные перебои, учитывающая производственные риски и регуляторные ограничения в Индонезии. При отсутствии таких перебоев профицит может вырасти до более высокого уровня", - говорится в отчете. В августе "Норникель" ожидал профицит на мировом рынке никеля в 120 тысяч тонн в 2025 году, 130 тысяч тонн в 2026 году.
https://1prime.ru/20251023/nornikel-863845012.html
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862142945_204:0:2871:2000_1920x0_80_0_0_075fd9147b9b9f55adb38df88e8627dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, индонезия, норникель
Промышленность, ИНДОНЕЗИЯ, Норникель
"Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире
"Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире в 2025 году