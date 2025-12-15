Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире
2025-12-15T13:22+0300
2025-12-15T13:22+0300
промышленность
индонезия
норникель
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире: в 2025 году он составит более 200 тысяч тонн вместо ранее ожидавшихся 120 тысяч тонн, следует из отчета компании. Оценка на 2026 год повышена также до 200 тысяч тонн со 130 тысяч тонн. "Ожидается, что мировой рынок никеля останется в состоянии профицита более 200 тысяч тонн Ni как в 2025, так и в 2026 году. В оценку на 2026 год уже заложена корректировка на возможные перебои, учитывающая производственные риски и регуляторные ограничения в Индонезии. При отсутствии таких перебоев профицит может вырасти до более высокого уровня", - говорится в отчете. В августе "Норникель" ожидал профицит на мировом рынке никеля в 120 тысяч тонн в 2025 году, 130 тысяч тонн в 2026 году.
индонезия
промышленность, индонезия, норникель
Промышленность, ИНДОНЕЗИЯ, Норникель
13:22 15.12.2025
 
"Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире

"Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире в 2025 году

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГодовое собрание акционеров "ОАО ГМК "Норильский никель"
Годовое собрание акционеров ОАО ГМК Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Годовое собрание акционеров "ОАО ГМК "Норильский никель". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире: в 2025 году он составит более 200 тысяч тонн вместо ранее ожидавшихся 120 тысяч тонн, следует из отчета компании.
Оценка на 2026 год повышена также до 200 тысяч тонн со 130 тысяч тонн.
"Ожидается, что мировой рынок никеля останется в состоянии профицита более 200 тысяч тонн Ni как в 2025, так и в 2026 году. В оценку на 2026 год уже заложена корректировка на возможные перебои, учитывающая производственные риски и регуляторные ограничения в Индонезии. При отсутствии таких перебоев профицит может вырасти до более высокого уровня", - говорится в отчете.
В августе "Норникель" ожидал профицит на мировом рынке никеля в 120 тысяч тонн в 2025 году, 130 тысяч тонн в 2026 году.
Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
"Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году
23 октября, 13:15
 
ПромышленностьИНДОНЕЗИЯНорникель
 
 
