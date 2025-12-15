https://1prime.ru/20251215/nornikel-865563461.html
"Норникель" изменил оценку дефицита платины в мире
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Норникель" ухудшил оценку дефицита платины в мире на 2025 год, теперь прогнозирует его в 0,4 миллиона унций вместо 0,2 миллиона унций, по рынку палладия продолжает ждать баланса в текущем году, следует из обзора рынка металлов компании. "В целом рынок палладия, как ожидается, будет достаточно сбалансированным в 2025 году, если не учитывать инвестиционный спрос. Если учесть инвестиции, на рынке образуется дефицит 0,2 миллиона унций. Рынок платины, за исключением инвестиций, демонстрирует дефицит примерно 0,3 миллиона унций в 2025 году, который увеличивается до 0,4 миллиона унций при учете инвестиционного спроса", - говорится в обзоре. Инвестиционный спрос не оказывает существенного влияния на мировой рынок палладия в отличие от платины, подчеркивала в предыдущем обзоре компания. В августе "Норникель" прогнозировал, что дефицит на мировом рынке платины составит 0,2 миллиона тройских унций с учетом инвестиционного спроса и движения запасов в 2025 году с его ростом до 0,3 миллиона унций в 2026 году. По рынку палладия ожидался баланс в этом и следующем годах.
