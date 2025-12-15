"Норникель" изменил оценку дефицита платины в мире

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251215/nornikel-865563461.html
2025-12-15T13:38+0300
2025-12-15T13:38+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Норникель" ухудшил оценку дефицита платины в мире на 2025 год, теперь прогнозирует его в 0,4 миллиона унций вместо 0,2 миллиона унций, по рынку палладия продолжает ждать баланса в текущем году, следует из обзора рынка металлов компании. "В целом рынок палладия, как ожидается, будет достаточно сбалансированным в 2025 году, если не учитывать инвестиционный спрос. Если учесть инвестиции, на рынке образуется дефицит 0,2 миллиона унций. Рынок платины, за исключением инвестиций, демонстрирует дефицит примерно 0,3 миллиона унций в 2025 году, который увеличивается до 0,4 миллиона унций при учете инвестиционного спроса", - говорится в обзоре. Инвестиционный спрос не оказывает существенного влияния на мировой рынок палладия в отличие от платины, подчеркивала в предыдущем обзоре компания. В августе "Норникель" прогнозировал, что дефицит на мировом рынке платины составит 0,2 миллиона тройских унций с учетом инвестиционного спроса и движения запасов в 2025 году с его ростом до 0,3 миллиона унций в 2026 году. По рынку палладия ожидался баланс в этом и следующем годах.
13:38 15.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк "Норильский никель"
 Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
"Норильский никель". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Норникель" ухудшил оценку дефицита платины в мире на 2025 год, теперь прогнозирует его в 0,4 миллиона унций вместо 0,2 миллиона унций, по рынку палладия продолжает ждать баланса в текущем году, следует из обзора рынка металлов компании.
"В целом рынок палладия, как ожидается, будет достаточно сбалансированным в 2025 году, если не учитывать инвестиционный спрос. Если учесть инвестиции, на рынке образуется дефицит 0,2 миллиона унций. Рынок платины, за исключением инвестиций, демонстрирует дефицит примерно 0,3 миллиона унций в 2025 году, который увеличивается до 0,4 миллиона унций при учете инвестиционного спроса", - говорится в обзоре.
Инвестиционный спрос не оказывает существенного влияния на мировой рынок палладия в отличие от платины, подчеркивала в предыдущем обзоре компания.
В августе "Норникель" прогнозировал, что дефицит на мировом рынке платины составит 0,2 миллиона тройских унций с учетом инвестиционного спроса и движения запасов в 2025 году с его ростом до 0,3 миллиона унций в 2026 году. По рынку палладия ожидался баланс в этом и следующем годах.
Годовое собрание акционеров ОАО ГМК Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
"Норникель" повысил прогноз профицита никеля в мире
ПромышленностьНорникель
 
 
