https://1prime.ru/20251215/novak-865579738.html

Новак оценил уровень инфляции в России

Новак оценил уровень инфляции в России - 15.12.2025, ПРАЙМ

Новак оценил уровень инфляции в России

Уровень инфляции в России находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T22:21+0300

2025-12-15T22:21+0300

2025-12-15T22:28+0300

россия

рф

александр новак

максим орешкин

минпромторг

минсельхоз

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Уровень инфляции в России находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Отмечается, что Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике, в котором приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минтранса. "Было отмечено, что уровень инфляции находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам: услуги, продовольственные и непродовольственные товары", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, на встрече была рассмотрена динамика макроэкономических показателей за десять месяцев 2025 года по различным направлениям, а также представлен мониторинг работы системообразующих предприятий за период с января по октябрь 2025 года. Как ранее сообщал Росстат, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее.

https://1prime.ru/20251210/rosstat-865414736.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, александр новак, максим орешкин, минпромторг, минсельхоз, росстат