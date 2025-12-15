https://1prime.ru/20251215/novak-865579738.html
Новак оценил уровень инфляции в России
2025-12-15T22:21+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Уровень инфляции в России находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Отмечается, что Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике, в котором приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минтранса. "Было отмечено, что уровень инфляции находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам: услуги, продовольственные и непродовольственные товары", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, на встрече была рассмотрена динамика макроэкономических показателей за десять месяцев 2025 года по различным направлениям, а также представлен мониторинг работы системообразующих предприятий за период с января по октябрь 2025 года. Как ранее сообщал Росстат, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее.
