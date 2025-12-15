Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.12.2025, ПРАЙМ
Новак оценил уровень инфляции в России
Новак оценил уровень инфляции в России
Новак оценил уровень инфляции в России - 15.12.2025, ПРАЙМ
Новак оценил уровень инфляции в России
Уровень инфляции в России находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T22:21+0300
2025-12-15T22:28+0300
россия
рф
александр новак
максим орешкин
минпромторг
минсельхоз
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Уровень инфляции в России находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Отмечается, что Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике, в котором приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минтранса. "Было отмечено, что уровень инфляции находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам: услуги, продовольственные и непродовольственные товары", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, на встрече была рассмотрена динамика макроэкономических показателей за десять месяцев 2025 года по различным направлениям, а также представлен мониторинг работы системообразующих предприятий за период с января по октябрь 2025 года. Как ранее сообщал Росстат, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее.
https://1prime.ru/20251210/rosstat-865414736.html
рф
россия, рф, александр новак, максим орешкин, минпромторг, минсельхоз, росстат
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Максим Орешкин, Минпромторг, Минсельхоз, Росстат
22:21 15.12.2025 (обновлено: 22:28 15.12.2025)
 
Новак оценил уровень инфляции в России

Новак: инфляция в России существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Уровень инфляции в России находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.
Отмечается, что Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике, в котором приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минтранса.
"Было отмечено, что уровень инфляции находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам: услуги, продовольственные и непродовольственные товары", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, на встрече была рассмотрена динамика макроэкономических показателей за десять месяцев 2025 года по различным направлениям, а также представлен мониторинг работы системообразующих предприятий за период с января по октябрь 2025 года.
Как ранее сообщал Росстат, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Инфляция в России за неделю составила 0,05 процента
10 декабря, 19:15
 
РОССИЯРФАлександр НовакМаксим ОрешкинМинпромторгМинсельхозРосстат
 
 
