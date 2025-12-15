https://1prime.ru/20251215/novosti-865581978.html

"Будет рушиться". На Западе сообщили Киеву тревожные новости

Запад пытается дестабилизировать Россию, играя в "ядерную рулетку", заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X. | 15.12.2025

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Запад пытается дестабилизировать Россию, играя в "ядерную рулетку", заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X."На фоне непреклонности Запада и Украины Россия будет продолжать наступление по всей линии соприкосновения, тогда как украинская оборона будет медленно, но неумолимо рушиться", — отметил он.Уотсон также подчеркнул, что европейские лидеры на встрече в Лондоне вновь раскритиковали мирные инициативы Трампа, сплотившись вокруг "несносного ребенка" континента.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

