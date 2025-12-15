https://1prime.ru/20251215/orban-865564783.html

Орбан заявил, что Европа хочет объявить России войну, конфисковав активы

2025-12-15T13:52+0300

БУДАПЕШТ, 15 дек - ПРАЙМ. Европа хочет объявить России войну, конфисковав российские замороженные активы, Венгрия выступает против и поддерживает усилия США по установлению мира, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Европа хочет продолжить и даже расширить войну. Она хочет продолжить на российско-украинском фронте и расширить его в экономической плоскости, конфискуя замороженные российские активы. Этот шаг равносилен открытому объявлению войны, на что российская сторона ответит... Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не отправляет деньги или оружие Украине и не участвует в кредитах ЕС, которые служат целям войны", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, единственно правильной стратегией для Европы было бы поддержать американские усилия по установлению мира на Украине и вести переговоры. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

