Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан заявил, что Европа хочет объявить России войну, конфисковав активы - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/orban-865564783.html
Орбан заявил, что Европа хочет объявить России войну, конфисковав активы
Орбан заявил, что Европа хочет объявить России войну, конфисковав активы - 15.12.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что Европа хочет объявить России войну, конфисковав активы
Европа хочет объявить России войну, конфисковав российские замороженные активы, Венгрия выступает против и поддерживает усилия США по установлению мира, заявил... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T13:52+0300
2025-12-15T13:52+0300
россия
финансы
украина
рф
венгрия
виктор орбан
ес
euroclear
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
БУДАПЕШТ, 15 дек - ПРАЙМ. Европа хочет объявить России войну, конфисковав российские замороженные активы, Венгрия выступает против и поддерживает усилия США по установлению мира, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Европа хочет продолжить и даже расширить войну. Она хочет продолжить на российско-украинском фронте и расширить его в экономической плоскости, конфискуя замороженные российские активы. Этот шаг равносилен открытому объявлению войны, на что российская сторона ответит... Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не отправляет деньги или оружие Украине и не участвует в кредитах ЕС, которые служат целям войны", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, единственно правильной стратегией для Европы было бы поддержать американские усилия по установлению мира на Украине и вести переговоры. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251215/aktivy-865554584.html
https://1prime.ru/20251215/tsb-865554043.html
https://1prime.ru/20251215/vb-865555239.html
украина
рф
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2c140ac2a2b60c3210857f986c210fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, украина, рф, венгрия, виктор орбан, ес, euroclear, facebook
РОССИЯ, Финансы, УКРАИНА, РФ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС, Euroclear, Facebook
13:52 15.12.2025
 
Орбан заявил, что Европа хочет объявить России войну, конфисковав активы

Орбан: Европа хочет объявить России войну конфискацией российских активов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 15 дек - ПРАЙМ. Европа хочет объявить России войну, конфисковав российские замороженные активы, Венгрия выступает против и поддерживает усилия США по установлению мира, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Европа хочет продолжить и даже расширить войну. Она хочет продолжить на российско-украинском фронте и расширить его в экономической плоскости, конфискуя замороженные российские активы. Этот шаг равносилен открытому объявлению войны, на что российская сторона ответит... Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не отправляет деньги или оружие Украине и не участвует в кредитах ЕС, которые служат целям войны", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Каллас: ЕС может принять решение по российским активам большинством голосов
11:00
По его словам, единственно правильной стратегией для Европы было бы поддержать американские усилия по установлению мира на Украине и вести переговоры.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Здание Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей
10:41
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Сумма иска ЦБ к депозитарию Euroclear составляет треть ВВП Бельгии
11:20
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РОССИЯФинансыУКРАИНАРФВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕСEuroclearFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала