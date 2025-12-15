"Пристегните ремни". Орбан неожиданно высказался о конфликте на Украине

https://1prime.ru/20251215/orban-865582285.html

Европе стоит "пристегнуть ремни" перед тяжелой неделей переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 15.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Европе стоит "пристегнуть ремни" перед тяжелой неделей переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Ставки ясны: война или мир. Никогда мы не были так близки к завершению российско-украинского конфликта. <….> Пристегните ремни. Это будет тяжелая неделя", — написал он в соцсети X.В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному плану в отношении конфликта.В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.

