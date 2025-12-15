https://1prime.ru/20251215/orban-865582779.html
Орбан оценил шансы избежать конфискации российских активов
Орбан оценил шансы избежать конфискации российских активов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Орбан оценил шансы избежать конфискации российских активов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан видит мало шансов, что конфискации активов РФ удастся избежать, потому что Брюссель может снова переписать правила и... | 15.12.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан видит мало шансов, что конфискации активов РФ удастся избежать, потому что Брюссель может снова переписать правила и принять решение квалифицированным большинством голосов. "Этого следует избежать, хотя я вижу мало шансов, потому что нас мало... По этому вопросу нужно единогласие, но легко представить, что во время обсуждения они заявят, что нет необходимости в единогласном решении, как это было в прошлый раз, тогда Венгрия не сможет предотвратить это решение, и нам придется думать, как избежать последствий", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota. Венгерский премьер напомнил, что на прошлой неделе состоялось голосование по изменениям процедуры заморозки российских активов, для которого тоже изначально нужно было единогласие, но когда стало понятно, что его нет, в Брюсселе "юридически изменили это правило, и теперь для принятия решения стало достаточно большинства в две трети голосов".
Орбан оценил шансы избежать конфискации российских активов
Орбан: мало шансов, что конфискации активов РФ удастся избежать