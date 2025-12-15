https://1prime.ru/20251215/pamjat-865543127.html

День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в понедельник. Ниже приводится справочная информация. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками. В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря. В этот день вспоминают тех, кто не вернулся с редакционных заданий из горячих точек, кто погиб за свои убеждения и верность профессии, в том числе в результате террористических атак, кто, рискуя жизнью, до последнего ее момента честно исполнял свой журналистский долг, отстаивал правду и свободу слова. В скорбном списке десятки имен. За время войны украинского режима против Донбасса погибло несколько российских журналистов. В 2014 году, исполняя свой профессиональный долг, погибли специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 22 июля 2023 года в результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. 23 ноября 2023 года скончался раненный в результате атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. В апреле 2024 года в зоне спецоперации погиб военный корреспондент "Известий" Семен Еремин, в июне – телеоператор НТВ Валерий Кожин и военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги. 17 ноября 2024 в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова. В январе 2025 года в зоне спецоперации погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. 24 марта 2025 года в зоне проведения спецоперации в Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики в результате прицельного удара двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами погибли военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, при обстреле был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, позднее скончавшийся в больнице. 26 марта 2025 года в Белгородской области на границе с Украиной при исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. 16 октября 2025 года в Запорожской области при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника погиб военкор РИА Новости Иван Зуев. Все погибшие журналисты посмертно были награждены орденами Мужества (о награждении Валерии Кожина в отрытых источниках информации нет, сообщалось, что президент России Владимир Путин рассмотрит обращение о награждении; Никита Цицаги был посмертно удостоен медали "За отвагу"). В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников. В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа. Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.

