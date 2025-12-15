Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей - 15.12.2025
День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей
День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей - 15.12.2025, ПРАЙМ
День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в понедельник. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T02:13+0300
2025-12-15T02:13+0300
общество
донбасс
белгородская область
украина
владимир путин
всу
донбасс
белгородская область
украина
общество , донбасс, белгородская область, украина, владимир путин, всу
Общество , ДОНБАСС, Белгородская область, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ
02:13 15.12.2025
 
День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в понедельник.
Ниже приводится справочная информация.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.
В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря.
В этот день вспоминают тех, кто не вернулся с редакционных заданий из горячих точек, кто погиб за свои убеждения и верность профессии, в том числе в результате террористических атак, кто, рискуя жизнью, до последнего ее момента честно исполнял свой журналистский долг, отстаивал правду и свободу слова.
В скорбном списке десятки имен.
За время войны украинского режима против Донбасса погибло несколько российских журналистов.
В 2014 году, исполняя свой профессиональный долг, погибли специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
22 июля 2023 года в результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. 23 ноября 2023 года скончался раненный в результате атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов.
В апреле 2024 года в зоне спецоперации погиб военный корреспондент "Известий" Семен Еремин, в июне – телеоператор НТВ Валерий Кожин и военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги.
17 ноября 2024 в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова.
В январе 2025 года в зоне спецоперации погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов.
24 марта 2025 года в зоне проведения спецоперации в Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики в результате прицельного удара двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами погибли военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, при обстреле был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, позднее скончавшийся в больнице.
26 марта 2025 года в Белгородской области на границе с Украиной при исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.
16 октября 2025 года в Запорожской области при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника погиб военкор РИА Новости Иван Зуев.
Все погибшие журналисты посмертно были награждены орденами Мужества (о награждении Валерии Кожина в отрытых источниках информации нет, сообщалось, что президент России Владимир Путин рассмотрит обращение о награждении; Никита Цицаги был посмертно удостоен медали "За отвагу"). В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.
В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа.
Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.
 
ОбществоДОНБАССБелгородская областьУКРАИНАВладимир ПутинВСУ
 
 
