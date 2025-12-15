https://1prime.ru/20251215/pashkov-865554886.html

В Минтрансе рассказали о средствах на восстановление новых регионов

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Общий объём средств на восстановление новых регионов России по линии Минтранса РФ с 2022 по 2030 годы составляет свыше 930 миллиардов рублей, сообщил первый замглавы министерства Константин Пашков. "Общий объем средств по линии Минтранса в период с 2022 по 2030 годы на восстановление новых регионов составляет более 930 миллиардов рублей", - сказал Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей. По его словам, с момента принятия новых регионов в состав Российской Федерации Минтранс активно занимается восстановлением транспортной инфраструктуры. "Основной задачей для нас является их интеграция в единую транспортную систему нашей страны", - отметил Пашков.

